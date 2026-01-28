Dal bancone alla banca: i flussi POS finanziano la crescita con Generalfinance e Net Capital

Generalfinance e Net Capital annunciano di aver finalizzato con successo un’operazione di factoring altamente innovativa sui flussi POS a favore di Arcadia Fashion. Quest’ultima è la società che ha rilevato e rilanciato lo storico marchio di abbigliamento Conbipel.

L’operazione prevede la cessione dei flussi POS futuri a Generalfinance, mantenendo in capo ad Arcadia Fashion il mandato all’incasso. La gestione centralizzata tramite piattaforma di acquiring, unita all’implementazione di specifici meccanismi di controllo e tutela, garantisce la sicurezza dell’intero processo. Questo modello consente all’azienda cedente di trasformare flussi ricorrenti e prevedibili in liquidità immediata, preservando al contempo la continuità operativa.

Come nasce questa iniziativa

L’iniziativa nasce da un programma congiunto di Net Capital e Generalfinance dedicato allo sviluppo di soluzioni evolute di finanziamento del capitale circolante per il settore retail. Il modello adottato valorizza i futuri incassi POS come asset finanziario autonomo, distinto dalle forme tradizionali di credito bancario. E inoltre rappresenta una nuova applicazione degli strumenti di finanza alternativa resa possibile dalla flessibilità del factoring. Le due società hanno seguito congiuntamente l’intero processo di ideazione e strutturazione, definendo un’architettura scalabile e replicabile, pensata per supportare imprese caratterizzate da elevata rotazione dei flussi e modelli di business consolidati. Il buon esito dell’operazione è stato favorito anche dai solidi fondamentali del piano industriale di Arcadia Fashion, dall’andamento positivo dei ricavi e dal piano di sviluppo approvato dal board.

Antimo Sanapo, CEO e founder di Net Capital

«Questa operazione nasce dall’esigenza di superare gli schemi tradizionali di finanziamento. Insieme a Generalfinance abbiamo costruito uno strumento che permette alle imprese retail di sostenere la crescita utilizzando flussi già esistenti, senza appesantire la struttura finanziaria.»

Massimo Gianolli, CEO di Generalfinance

«L’operazione conferma il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni finanziarie innovative, costruite sulle reali dinamiche operative delle imprese. La valorizzazione dei flussi POS consente alle aziende retail di accedere a strumenti di funding efficienti, flessibili e perfettamente integrati con il loro modello di business. È un esempio concreto di finanza alternativa applicata all’economia reale.»