Dal 18 ottobre il caffè verde con TYPICA

Dal prossimo 18 ottobre sarà operativa TYPICA è la piattaforma online che connette produttori e torrefattori di caffè.

La piattaforma rivoluzionerà la distribuzione del caffè verde dal produttore al torrefattore. In precedenza infatti il commercio di caffè verde era effettuato a partire da 1 unità di spedizione equivalente a 18 tonnellate. Con TYPICA è possibile il commercio diretto di caffè a partire da 1 unità equivalente a 60kg. Aggiungendo questa opzione di commercio la piattaforma è crea una comunità di produttori e torrefattori rendendo accessibile a chiunque l’industria del caffè.

Una tazza di caffè verde

Gli ordini di caffè verde di alta qualità saranno disponibili in più di 21 Paesi in tutto il mondo, in Giappone la piattaforma ha già superato quota 800 torrefattori. Il brand globale TYPICA, fondato da Ayane Yamada e Masashi Goto, punta alla totale trasparenza nella distribuzione di caffè verde. La piattaforma online permetterà ai produttori e ai torrefattori italiani di commerciare il caffè a partire da una singola unità corrispondente ad un sacco di juta.

5.000 produttori e torrefattori provenienti da 70 Paesi

Ad un anno dal suo lancio, TYPICA è diventata una rete con 2.000 produttori e torrefattori provenienti da 12 Paesi. Il suo obiettivo è quello di raggiungere quota 5.000 produttori in 70 Paesi in tutto il mondo entro il 2025. Questo ottobre, con l’espansione globale della propria distribuzione, TYPICA raggiungerà quota 38 paesi. Tra cui Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Germania, Italia, Spagna, Danimarca, Norvegia, Corea del Sud e Taiwan. Ma nel primo anno prevede di superare quota 3.000 produttori e torrefattori in 59 paesi.

Il nostro intento è quello di dare maggior potere ai singoli attori dell’industria del caffè, di incrementare la sostenibilità della produzione di caffè di alta qualità, e migliorare l’esperienza degli amanti del caffè modernizzando la comunità di produttori e torrefattori .

Creare una piattaforma online dove tutti possono partecipare

Per i produttori, TYPICA ha creato un sistema in cui i piccoli produttori di caffè, soprattutto le imprese a conduzione familiare, possono prendere parte al commercio diretto. Questi produttori possono decidere i propri prezzi senza essere influenzati dalle fluttuazioni volatili del mercato internazionale.

Per tutti i torrefattori, TYPICA punta a fornire un “commercio diretto al 100%” di caffè. Per i torrefattori di piccole e medie dimensioni, il commercio diretto era una sfida a causa dell’elevata quantità di merce e costi. Non c’erano altre opzioni se non dipendere da imprese commerciali per tutti gli aspetti relativi alla compravendita – dal controllo delle scorte agli acquisti.

Oltre a cambiare l’unità di trading da 18t a 60kg, la piattaforma fornisce la supply chain e la ripartizione dei prezzi per tutti i lotti distribuiti al fine di evidenziarne la trasparenza. Supporta produttori e torrefattori contribuendo a creare una “relazione face to face” per favorire la comprensione reciproca e migliorare la comunicazione e incoraggiare le relazioni umane.

Perché cambiare il processo di distribuzione del caffè

TYPICA promuove un “commercio diretto trasparente al 100% ” nella distribuzione perché è il modo più efficace per aumentare costantemente i profitti dei coltivatori di caffè. E soprattutto il valore del torrefattore, così come per migliorare l’esperienza del caffè per i consumatori.

Aumentando la quota del commercio diretto si garantisce l’indipendenza finanziaria ed espansione delle capacità occupazionali. Ma soprattutto si possono apportare cambiamenti positivi alle comunità nei Paesi in via di sviluppo, diminuendo la povertà e incrementando la costruzione di infrastrutture, scuole e ospedali.

Ayane Yamada fondatrice di TYPICA

Sento che molte persone nel settore del caffè condividono il desiderio di costruire relazioni più forti con i produttori e di migliorare la sostenibilità per il caffè di qualità. Noi eliminiamo queste barriere e rendendo possibile il commercio diretto a tutti i torrefattori e produttori. Questa piattaforma incarna i valori di sostenibilità nel commercio del caffè che desideravo durante i miei anni nella torrefazione.

Masashi Goto fondatore di TYPICA

Due miliardi di tazze vengono consumate ogni giorno in tutto il mondo, il che lo rende il secondo prodotto più commercializzato a livello internazionale dopo il petrolio. Ho deciso di lanciare la piattaforma perché 2 miliardi di tazze al giorno rappresentano il potenziale che il prodotto ha nel portare felicità alle persone.

