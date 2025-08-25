Da Natale Malaysia Airlines volerà ogni giorno su Trivandrum

A partire dal 12 settembre 2025, Malaysia Airlines introdurrà un quinto volo settimanale sulla rotta Kuala Lumpur–Trivandrum, per passare a voli quotidiani dal 1° dicembre 2025. Questo in risposta alla crescente domanda e agli ottimi tassi di riempimento. I biglietti sono già disponibili su tutti i canali ufficiali della compagnia e presso le agenzie partner.

L’incremento delle frequenze conferma l’impegno di Malaysia Airlines verso il mercato indiano. La compafnia offrirà maggiore flessibilità e comodità ai viaggiatori leisure e business. E rafforzerà i flussi commerciali e turistici tra India e Malesia. La rotta, lanciata nel novembre 2023 con due voli settimanali, ha registrato una crescita costante, passando a quattro voli nell’aprile 2024.

“L’India è un mercato chiave per noi”. Ha dichiarato Dersenish Aresandiran, Chief Commercial Officer di Malaysia Aviation Group. “Con i voli giornalieri su Trivandrum, offriamo un’esperienza affidabile e memorabile, nel segno della nostra inconfondibile Malaysian Hospitality.”

Attualmente Malaysia Airlines opera 77 voli settimanali verso dieci città indiane. Con le nuove frequenze, il totale salirà a 80 voli entro dicembre 2025. I viaggiatori internazionali possono inoltre usufruire del programma Bonus Side Trip (BST), che include un volo domestico gratuito verso sette destinazioni interne in Malesia, per arricchire l’itinerario con esperienze culturali e naturalistiche uniche.