D-Link si rafforza nel consumer retail con Lorenzo Cattaneo

D-Link, soluzioni di networking, ha nominato Lorenzo Cattaneo come nuovo Key Account Manager per il mercato Consumer Retail in Italia. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’elettronica di consumo, Cattaneo avrà il compito di sviluppare le attività retail. Otre a rafforzare la presenza del brand nei principali canali distributivi.

Chi è Cattaneo

Il suo percorso professionale, iniziato nella grande distribuzione, lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità in aziende come Lenovo Italia, nello sviluppo del canale retail. La sua competenza spazia dagli acquisti alla gestione prodotto, fino alle vendite, con una visione completa delle dinamiche commerciali e delle esigenze dei buyer.

In D-Link, Cattaneo sarà responsabile della definizione di accordi commerciali, promozioni e attività di visibilità con le centrali d’acquisto. E inoltre monitorando le performance dei prodotti e supportando i clienti nella gestione degli assortimenti, della disponibilità a scaffale e della competitività dei prezzi.7

Jason Wu, Managing Director di D-Link Mediterraneo

“Lorenzo porta con sé un bagaglio di competenze che combina perfettamente conoscenza del prodotto, esperienza nelle dinamiche retail e una visione strategica costruita anche sul campo. Siamo convinti che il suo contributo sarà decisivo per sviluppare nuove opportunità nel canale consumer”.

“Entrare in D-Link rappresenta per me un ritorno naturale al mondo del networking. La sfida ora è riportare valore nei punti vendita e stabilizzare le quote di mercato del brand, offrendo soluzioni commerciali sostenibili per tutti i nostri partner”. Ha commentato Lorenzo Cattaneo.

Chi è D-Link

D-Link è un’azienda con oltre 30 anni di esperienza nella progettazione e produzione di soluzioni avanzate per reti LAN, switching, wireless, videosorveglianza e smart home. Leader globale nella connettività, D-Link supporta imprese e utenti domestici con tecnologie scalabili e intuitive. Specializzata anche in domotica, l’azienda offre soluzioni smart per monitorare e controllare gli ambienti domestici da remoto, tramite smartphone e tablet. La gamma D-Link copre sia il mercato professionale che quello consumer, ed è disponibile nelle principali catene di elettronica, presso rivenditori partner e provider di servizi internet e telefonia.