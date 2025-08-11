Cybersecurity per le PMI: come tutelarsi dai rischi digitali

La sicurezza informatica non è più un tema riservato alle grandi aziende. Anche le PMI sono sempre più esposte agli attacchi digitali, complici la crescente dipendenza da strumenti cloud, lavoro da remoto e dispositivi IoT. Secondo Integrity360, azienda europe della cybersecurity, le PMI devono affrontare sfide complesse con risorse limitate. E rischiano violazioni, ransomware e sanzioni normative.

Proposte per le PMI

Tra le soluzioni proposte, spiccano i servizi di Managed Detection and Response (MDR). Servizi che offrono monitoraggio continuo, rilevamento rapido e risposta agli incidenti senza la necessità di un team interno. Tecnologie come EDR e XDR permettono di isolare le minacce e analizzare gli attacchi, garantendo una protezione di livello aziendale a costi contenuti.

Integrity360 consiglia inoltre una Cyber Maturity Assessment (CMA360) per valutare il livello di sicurezza. E inoltre individuare le vulnerabilità e mappare i controlli rispetto a framework come NIST, ISO 27001 o Cyber Essentials. Questo approccio aiuta anche a rispettare normative come GDPR, DORA e NIS2, sempre più stringenti per le PMI.

Infine è indispensabile creare una cultura della sicurezza è fondamentale. Politiche chiare, formazione e coinvolgimento dei dipendenti possono trasformare ogni collaboratore in un alleato contro le minacce digitali.