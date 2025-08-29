Croce Rossa alla mostra del cinema il charity gala

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, la Croce Rossa Italiana (CRI) ha organizzato un Charity Gala Dinner. L’evento si è svolto presso la Scuola Grande della Misericordia, con il supporto di Mastercard e UniCredit. L’iniziativa è nato per lanciare la raccolta fondi a favore del progetto “Sport, Salute e Inclusione – Italia”.

150mila euro per lo sport dei più vulnerabili

La serata, condotta dalla giornalista Eleonora Daniele, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi Vittoria Puccini, Federica Lucisano, Marco Bonadei, Giulia Calenda, Stefano Maniscalco e Stefano Pantano. L’evento ha raccolto oltre 150mila euro, destinati a due iniziative. “Dona un anno di sport”, per offrire attività sportive gratuite a minori vulnerabili, e “Campi Estivi Giovani CRI”, per promuovere inclusione e benessere psicofisico tra gli 8 e i 17 anni.

Il Presidente della CRI Rosario Valastro ha sottolineato l’importanza del progetto. “I giovani sono il nostro presente. Vogliamo accompagnarli con azioni concrete che promuovano stili di vita sani e contrastino la marginalità sociale.” Anche Luca Corti di Mastercard e Remo Taricani di UniCredit hanno ribadito il valore educativo e sociale dell’iniziativa.

La presenza della Croce Rossa Italiana a Venezia proseguirà fino al 5 settembre, con la consegna del Premio collaterale “Croce Rossa Italiana”. Il premio verrà assegnato al film che meglio saprà interpretare i valori umanitari del Movimento. La giuria sarà composta da Paolo Genovese, Giulia Calenda, Federica Lucisano, Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci. Un riconoscimento che celebra il cinema come strumento di empatia, consapevolezza e cultura della pace.