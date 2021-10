Cornerstone Convergence si terrà il 16 e 17 novembre

La conferenza annuale Cornerstone Convergence si terrà il 16 e il 17 novembre 2021. L’evento di quest’anno, virtuale e gratuito, sarà dedicato all’attuale clima di cambiamento e trasformazione. Avrà come obiettivo quello di stimolare la discussione e ispirare all’azione per aiutare le aziende e chi ne fa parte a collaborare per ottenere risultati sul lavoro.

Cornerstone Convergence offre ai partecipanti oltre 50 sessioni ricche di spunti di riflessione, per imparare a ‘vivere il momento’ nell’ambiente lavorativo estremamente dinamico di oggi. L’evento si aprirà con gli interventi dei leader di Cornerstone, che condivideranno le proprie opinioni sul nuovo contesto lavorativo. Discuteranno della vision aziendale sull’innovazione, mirata ad aiutare le aziende a sostenere culture guidate dagli obiettivi. Inoltre vuole offrire alle persone nuove opportunità di svilupparsi, creare connessioni e allinearsi agli obiettivi collettivi per la crescita e il successo.

Alcuni special guest condivideranno storie personali su come hanno utilizzato le proprie competenze e passioni per avere un impatto straordinario sul mondo. Prima dell’evento, i partecipanti potranno creare un proprio programma personalizzato. Potranno scegliere tra un’ampia varietà di sessioni che riguarderanno vari argomenti significativi nei seguenti cinque ambiti.

Main Stage

Main Stage: al centro dell’evento, il palco ospiterà interessanti keynote di guest speaker e dibattiti coinvolgenti con gli executive di Cornerstone. Qui avranno luogo anche tavole rotonde con leader e clienti del settore, e si svolgerà la cerimonia annuale dei RAVE Awards di Cornerstone.

Customer Spotlights

Customer Spotlights: la community di clienti, tra cui Kraft Heinz Company, DPDHL, Electrolux, Wells Fargo, Eisai, Johnson & Johnson, Staples e altri, si riunirà per condividere le idee e le strategie creative con le quali ha ottenuto risultati significativi per i dipendenti e per l’azienda.

Bold Thinkers

Bold Thinkers: durante queste sessioni, i leader di Cornerstone saranno affiancati da esperti del settore. Josh Bersin, Laurie Ruettimann, David Wilson e altri ancora, parleranno delle ultime ricerche e delle idee audaci che stanno dando forma al futuro del lavoro.

The Content Channel

The Content Channel: il team di Cornerstone Studios, assieme a partner come Ted@Work, discuterà delle idee che stanno plasmando il futuro dei contenuti formativi. In questi incontri si parlerà delle novità relative ai contenuti e di come organizzare in maniera strategica l’apprendimento, lo sviluppo e le content strategy per creare esperienze significative di acquisizione delle competenze.

Product Meetups

Product Meetups: grazie a esperti di prodotto, si potranno scoprire le funzionalità attuali e le novità, oltre ai laboratori di formazione pratica disponibili nel portfolio di soluzioni dell’azienda.

Phil Saunders ceo di Cornerston

“Gli ultimi due anni hanno offerto alle aziende l’opportunità unica di dare una nuova forma al luogo di lavoro e creare un ambiente in cui tutti possano esprimersi al meglio. Quest’anno, Cornerstone Convergence approfondirà tali necessità di trasformazione. E inoltre fornirà dati e indicazioni su come vivere il momento, qualsiasi momento, dando vita a un’azienda resiliente, di successo e improntata alla crescita, in grado di avere un impatto positivo sul mondo”.

Vincent Belliveau chief international officer di Cornerstone

“La forza lavoro di un’azienda è composta da moltissimi individui unici che apportano ricchezza in termini di abilità, prospettive e competenze. Far emergere le capacità di queste persone è un valore raggiungono gli obiettivi, li raggiunge anche l’azienda. Quest’anno a Convergence mostreremo esempi di azioni realizzabili, pratiche e immediate che le aziende possono intraprendere per far esprimere il talento e il potenziale di tutti i collaboratori su vasta scala”.

Per registrarsi a Cornerstone Convergence 2021 e creare il proprio programma personalizzato: www.cornerstoneconvergence.com.

