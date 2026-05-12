Cordes & Graefe Italia punta su Leonardo Bellino

Cordes & Graefe Italia entra in una fase di maturità strategica e organizzativa che segna un passaggio decisivo per il futuro del gruppo. La nomina di Leonardo Bellino come responsabile sviluppo logistico e processi rappresenta infatti un tassello chiave nel percorso di trasformazione avviato dal nuovo management. Guidato dall’Ad Sergio Novello, la holding conferma la volontà di diventare un punto di riferimento strutturato e competitivo nel mercato ITS italiano.

L’azienda fa parte del gruppo internazionale Cordes & Graefe KG

L’azienda, parte del gruppo internazionale Cordes & Graefe KG, sta costruendo un modello di governance capace di integrare competenze storiche e nuove funzioni strategiche. Il potenziamento dell’area logistica – affidata a Bellino – è uno degli elementi più rilevanti di questa evoluzione. In un settore in cui la qualità del servizio, la rapidità delle consegne e l’integrazione di filiera determinano la competitività, la logistica non è solo un costo da ottimizzare. Ma un vero fattore di valore per le aziende partner del network GC-GRUPPE.

Bellino rappresenta un patrimonio di competenze

Bellino porta con sé un’esperienza di oltre quindici anni nella gestione di modelli logistici complessi, maturata in contesti industriali e distributivi ad alta intensità operativa. Nel suo percorso in Amazon Logistics, ha guidato siti di grandi dimensioni e network multi‑Paese. E rappresenta un patrimonio di competenze che si inserisce perfettamente nella visione di Cordes & Graefe Italia: una logistica moderna, scalabile, integrata e orientata alla qualità del servizio.

Il nuovo assetto organizzativo include anche le funzioni marketing, digital & customer experience e amministrazione & finanza. Consente quindi alla holding di coordinare in modo più efficace le dieci aziende italiane del network, migliorando la coerenza dei processi e la capacità di supportare la crescita delle consociate. Con 100 filiali, 63 showroom e 1.400 collaboratori, Cordes & Graefe Italia si conferma una piattaforma industriale solida, capace di evolvere e di rispondere alle nuove esigenze del mercato. La nomina di Bellino non è quindi un semplice avvicendamento. E’ un segnale chiaro della direzione intrapresa. Una governance più strutturata, una logistica più strategica e un modello di business orientato all’efficienza e alla creazione di valore per l’intero ecosistema della distribuzione idrotermosanitaria italiana.