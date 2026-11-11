Conto corrente online: quanto si risparmia davvero rispetto a un conto tradizionale

Siamo ormai abituati a fare la spesa online, fare shopping, acquistare biglietti aerei e prenotare vacanze, eppure la gestione finanziaria spesso la facciamo ancora fisicamente con tutto lo stress del caso. Ore di coda in filiali, orari non compatibili con le attività lavorative e familiari e ovviamente stress… ma se ci fosse una soluzione? Negli ultimi anni il numero di persone che ha attivato un conto corrente online è aumentato considerevolmente, soprattutto prediligendo istituti bancari con una forte storicità e un approccio moderno.

Questa tipologia di soluzione prevede spesso canoni ridotti o azzerabili, servizi come i bonifici gratuiti e le commissioni contenute sui prelievi. Il vantaggio si traduce in un risparmio significativo rispetto a un conto bancario tradizionale, specialmente per chi effettua frequentemente operazioni digitali. Ma quanto si risparmia realmente in un anno? Per capirlo è necessario confrontare alcune voci di costo.

Quali sono le differenze tra conto corrente online e tradizionale

La principale differenza tra conto corrente online e tradizionale è prettamente economica; il canone di gestione è spesso gratuito per le versioni digitali, oppure azzerabile se vengono rispettate determinate condizioni come l’accredito dello stipendio e della pensione o un raggiungimento di una soglia minima di entrate mensili. Alcune offerte

sono riservate ai più giovani, esistono infatti formule specifiche per minori di 30 anni. Nei conti tradizionali, invece, il canone spesso è più alto specialmente perché comprende molte attività di assistenza e operazioni eseguibili allo sportello.

Oltre al canone, bisogna considerare altre spese che possono incidere come quelle dei bonifici SEPA e istantanei che spesso online sono gratis, le modalità di prelievo del contante e i costi relativi a pagamenti

digitali MAV, RAV, CBILL o la gestione delle carte di credito e debito.

Quanto si risparmia in un anno?

Per comprendere meglio le differenze proviamo a fare un confronto immaginando due conti con caratteristiche economiche differenti. Se un canone annuo classico può richiedere circa 100 euro ogni 12 mesi come minimo per una gestione basica, con un canone azzerato e bonifici gratuiti la spesa scendere considerevolmente spesso sfiorando le poche decine d’euro al massimo. Il risparmio è ovviamente soggettivo, dipende dal tipo di contratto scelto, dalla propria età e dalla gestione finanziaria quotidiana ma è evidente che nella versione digitale

i costi sono davvero più contenuti.

I vantaggi economici da considerare

Oltre al risparmio sulle commissioni bancarie, tra gli altri vantaggi di un conto corrente online c’è la possibilità di effettuare operazioni tramite app o home banking evitando code in filiale e semplificando la gestione quotidiana con una maggiore flessibilità oraria.

L’home banking permette di controllare i movimenti, attivare gli addebiti diretti per le bollette e programmare trasferimenti periodici verso strumenti di risparmio; esistono offerte che includono carte virtuali utilizzabili tramite wallet digitali, programmi di cashback e accesso a formule di deposito.

Come scegliere il conto corrente online più conveniente

Prima di aprire un nuovo conto corrente bisogna confrontare il contratto del proprio e capire quali spese vengono sostenute di mese in mese ma soprattutto quali operazioni vengono effettuate più spesso.

Passare a un conto corrente online ci permette di risparmiare diverse decine di euro ogni anno senza rinunciare al comfort dei servizi bancari; le app sono sempre più intuitive e facili da usare e grazie a sistemi di doppia autenticazione e tecnologie di cybersecurity i nostri risparmi sono al sicuro.