Confidi Systema! nomina Davide Galli presidente

Davide Galli, 63 anni di Golasecca, titolare di una impresa del settore della Meccanica è il nuovo Presidente di Confidi Systema! Galli è un attento conoscitore delle imprese del territorio già amministratore di ConfidiSystema e Presidente di Confartigianato Imprese Varese. Guiderà la società per il triennio 2022-2024. Succede all’imprenditore milanese Alessandro Spada, attuale Presidente di Assolombarda.

Alcuni dati Bilancio dell’esercizio 2021di Confini Systema!

Rafforzamento di 5 punti della solidità di Confidi con un Total Capital Ratio al 31,55%. Inolte la crescita dell’ammontare complessivo dei finanziamenti in essere mantenendo l’equilibrio Economico, Patrimoniale e Finanziario. Ci sono anche 853 milioni di euro di fatturato. E inoltre anche un aumento della copertura del rischio di credito conseguente ad un portafoglio di garanzia maggiormente controgarantito (92,4% dello stock totale). Inoltre l’Utile netto è pari a € 1.145.969.

Un impegno quotidiano verso le Pmi

“Considero Confidi Systema! una seconda casa per ogni imprenditore e un posto ove trovare soluzioni accessibili per soddisfare esigenze concrete. L’impegno quotidiano su cui lavoreremo punta a esplorare nuovi territori e nuovi ambiti operativi modellati sulle peculiarità delle Pmi”. Ha detto il neo presidente Galli.

L’Assemblea dei Soci – in seduta straordinaria – ha approvato anche il progetto di fusione con la Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bergamo. L’anno ha visto anche concludersi due operazioni societarie. E inoltre il completamento della riforma delle reti commerciali con l’acquisizione dei rami d’azienda delle agenzia in attività finanziaria di matrice associativa. La fusione per incorporazione di Confartigianato Fidi Forlì Cesena verso la formula della Bottega finanziaria 4.0.

Un piano industriale al servizio delle Pmi

“Il Piano Industriale 2022-2024 consolida il patrimonio di servizio alle imprese. Rende quindi permanenti linee di business introdotte negli ultimi mesi avvicinando il risparmio all’economia reale contribuendo a creare un sistema d’offerta che integri quella Bancaria nella prospettiva di un servizio sempre più efficiente ed efficace mescolando il valore di persone, territori, tecnologia e mercati finanziari”.

Con il nuovo Presidente si rinnova anche il Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo CdA della Società per il triennio 2022-2024

Davide Galli Presidente.

Anna Lambiase Vice Presidente.

Marilena Bolli Consigliere.

Lorenzo Capelli Consigliere.

Marco Crespi Consigliere.

Marco Galimberti Consigliere.

Claudio Gervasoni Consigliere.

Matteo Lasagna Consigliere.

Eugenio Massetti Consigliere.

Antonello Regazzoni Consigliere.

Massimo Rivoltini Consigliere.

Rinnovato anche il Collegio Sindacale della Società, così costituito: Gilberto Gelosa Presidente, Cosimo Cafagna Sindaco effettivo, Giovanni Giovannini Sindaco effettivo.