Con Vecom, Technology BSA rafforza il servizio ai costruttori di macchine

Technology BSA continua a costruire la propria traiettoria di crescita e specializzazione nel mondo dell’automazione industriale. L’acquisizione di Vecom Srl, realtà riconosciuta nella meccatronica e nelle soluzioni per l’automazione, rappresenta un passo strategico. L’obiettivo è quello di consolidare la posizione del Gruppo in un mercato che richiede competenze tecniche sempre più integrate e verticali.

BSA è una realtà che negli anni ha costruito un modello chiaro

BSA punta a essere un partner tecnico completo per costruttori di macchine, integratori di sistemi e industrie manifatturiere. La sua offerta spazia dai componenti per automazione alle soluzioni motion, dai sistemi di controllo alle tecnologie per la digitalizzazione dei processi. Un approccio che combina consulenza, supporto tecnico e una gamma prodotti ampia e selezionata, pensata per accompagnare le imprese nella trasformazione industriale.

L’ingresso di Vecom si inserisce perfettamente in questa strategia

La meccatronica è oggi uno dei pilastri dell’automazione avanzata: integra meccanica, elettronica e software per rendere le macchine più intelligenti, efficienti e performanti. Grazie a Vecom, BSA rafforza proprio questa area. Inoltre amplia la propria capacità di offrire soluzioni complete che vanno dal componente alla progettazione, fino al supporto applicativo.

L’operazione, quindi, ha un obiettivo preciso: creare un unico punto di riferimento per tutte le esigenze legate all’automazione industriale. E inoltre offrire ai clienti un portafoglio più ricco, più integrato e più specializzato. È una risposta diretta alle richieste di un mercato che sta accelerando su digitalizzazione, efficienza energetica, robotica e sistemi intelligenti.

Come sottolinea il CEO Andrea Scaglione, la complementarità tra BSA e Vecom permette di aumentare il valore offerto ai clienti. E inoltre generare sinergie tecniche e commerciali che rafforzano la capacità del Gruppo di proporre soluzioni sempre più complete. Le due aziende condividono valori chiari: competenza tecnica, qualità del servizio, vicinanza al cliente. È proprio questa base comune che rende l’integrazione naturale e orientata alla crescita.

L’acquisizione si rivolge a un pubblico preciso: costruttori di macchine, integratori di sistemi, aziende manifatturiere che cercano un partner capace di unire componenti, tecnologia e consulenza. In un settore dove la velocità dell’innovazione è decisiva, avere un interlocutore unico che conosce la filiera, anticipa le esigenze e offre soluzioni integrate diventa un vantaggio competitivo.