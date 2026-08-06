Como 1907 entra nel futuro con Collecto

L’ingresso di Como 1907 Ventures nel capitale di Collecto, sulla base di una valutazione di 45 milioni di euro, è molto più di un’operazione finanziaria. E’ la conferma che il club lariano sta costruendo un modello in cui sport, innovazione e lifestyle procedono nella stessa direzione. Proprio come il Como ha saputo trasformarsi da realtà locale a brand globale, così sceglie di affiancare una startup che sta rivoluzionando il mondo dei beni da collezione di lusso. E come lo fa? Attraverso la proprietà frazionata.

La sinergia nasce nel contesto del Pitch Day organizzato da Como 1907 Ventures. Un momento che ha messo in dialogo startup e investitori attorno ai temi che definiscono il futuro dello sport e dell’intrattenimento. È lì che il team del club ha incontrato Salvatore Zola, Co-Founder e CPO di Collecto, riconoscendo immediatamente un terreno comune. Ovvero la capacità di usare la tecnologia per creare nuove forme di partecipazione, nuove esperienze e nuovi modelli di business. In campo, il Como ha dimostrato che si può cambiare categoria e mentalità; fuori dal campo, con Collecto, dimostra che si può cambiare anche il modo in cui i tifosi vivono il brand.

L’accordo porta con sé un valore operativo concreto

Collecto diventa il “Luxury Collectibles Partner” ufficiale del Como 1907, ottenendo accesso alla visibilità globale del club, alla sua rete internazionale e alla sua community. Community che oggi è una delle più dinamiche del calcio europeo. La startup potrà utilizzare il brand Como 1907, partecipare a campagne media congiunte, proporre oggetti esclusivi agli utenti e prendere parte agli eventi del club. Il primo esempio è arrivato con la Como Cup 2026, dove Collecto ha avuto una presenza strategica nella FanZone, pass VIP e integrazione nell’esperienza retail del torneo. Il secondo capitolo sarà ancora più simbolico: il lancio sull’app Collecto dell’orologio Hublot COMO 1907 autografato da Lucas da Cunha, il numero 33 di una serie limitata di 50 pezzi, un richiamo diretto al capitano e alla cultura del club.

Per Collecto, questa partnership è un acceleratore

La startup è cresciuta in modo impressionante. Da 380 mila euro di transato nel primo anno a circa 60 milioni nel 2025, oltre 300.000 utenti under 40 e tempi medi di vendita delle quote di sole 24 ore. L’ingresso di un brand globale come il Como 1907 valida il modello di business e apre la strada all’espansione europea. Per il club, invece, Collecto rappresenta un modo nuovo di coinvolgere i tifosi. Non solo merchandising, non solo esperienze, ma la possibilità di possedere – anche in piccole quote – oggetti iconici che raccontano la storia e l’identità del Como.

In fondo, la similitudine è naturale

Il Como ha dimostrato che si può riscrivere la propria storia con visione e coraggio, passando dalla Serie B alla Champions League in un percorso che ha stupito l’Europa. Collecto sta dimostrando che si può riscrivere il collezionismo, rendendolo accessibile, condiviso e digitale. L’incontro tra queste due realtà non è casuale: è la convergenza tra un club che vuole essere più di una squadra e una startup che vuole essere più di un marketplace. È un modo nuovo di vivere il lusso, lo sport e la passione.