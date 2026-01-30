Comelit mette radici in Germania: acquisito lo storico brand Ritto

Comelit Group ha acquisito il 100% di Ritto, storico marchio tedesco specializzato in sistemi di videocitofonia per il settore residenziale, terziario e commerciale. L’operazione, realizzata interamente in autofinanziamento, conferma la solidità finanziaria del gruppo e la coerenza del suo percorso di crescita. Il closing è previsto entro luglio 2026, subordinato alle consuete condizioni di chiusura.

Per Comelit un passo strategico

Per Comelit si tratta, quindi, di un passo strategico che risponde a due obiettivi chiari. Consolidare ulteriormente il core business nella videocitofonia e rafforzare anche la presenza nel mercato tedesco, dove il Gruppo opera da anni con una propria Business Unit.

Chi è Ritto

Fondato nel 1976, Ritto è uno dei marchi più riconosciuti nel panorama tedesco della videocitofonia, con un fatturato superiore ai 13 milioni di euro e una diffusione capillare. La qualità e l’affidabilità delle sue soluzioni hanno portato a oltre 5 milioni di installazioni in unità abitative, costruendo nel tempo un patrimonio di competenze e anche relazioni e know-how tecnologico. Comelit intende preservare e valorizzare l’identità del brand, investendo nel rinnovamento della gamma prodotti e nell’eccellenza del servizio. Farà leva su oltre 70 anni di esperienza nei settori della videocitofonia e della sicurezza.

Edoardo Barzasi, CEO di Comelit Group

«Questa acquisizione rappresenta per Comelit un passaggio strategico di grande rilievo. Rafforza la nostra presenza in Germania nel segmento della videocitofonia, che è il nostro core business. E si inserisce in una strategia di crescita per linee esterne coerente con la visione industriale e di lungo periodo del Gruppo». Una volta completata l’operazione, Comelit assumerà la piena proprietà del business Ritto, garantendo continuità a marchio e produzione e accompagnandone lo sviluppo futuro.

«Siamo lieti di accogliere questo importante brand nel nostro portfolio»- Ha detto Francesco Franchini, Deputy General Manager Sales & Marketing. «Siamo convinti, quindi, che genererà forti sinergie e nuove opportunità di crescita per la nostra attività in Germania, un mercato da sempre prioritario per Comelit».