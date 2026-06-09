Collecto, la PMI che cresce come una big e conquista il mercato

Collecto è la storia di una piccola realtà che, in pochissimo tempo, ha iniziato a muoversi come una grande azienda. Nata nel 2023 e lanciata nel 2024, la startup italiana ha portato nel mercato europeo un modello completamente nuovo. La proprietà frazionata dei beni da collezione, dagli orologi di alta gamma all’arte, dai memorabilia sportivi ai vini pregiati. Un settore tradizionalmente elitario, spesso illiquido e poco accessibile, che Collecto ha trasformato in un’esperienza digitale semplice, veloce e aperta a tutti.

Collecto intercetta chi sceglie beni capaci di mantenere il valore nel tempo

Il contesto è favorevole: secondo il Knight Frank Luxury Investment Index, i beni da collezione mostrano una stabilità e una crescita pluriennale spesso superiori ai mercati finanziari tradizionali. Sempre più persone cercano asset capaci di mantenere valore nel tempo. Collecto intercetta esattamente questa domanda. La piattaforma permette di acquistare quote a partire da 50 euro – con una promo iniziale da 10 euro – e di rivendere in tempi rapidissim. La vendita delle quote avviene in media in 24 ore, un risultato impensabile nel collezionismo classico.

I numeri raccontano la scalata

Da 380 mila euro di transato nel 2023 a 3 milioni nel 2024, fino a circa 60 milioni di euro nel 2025. Gli asset frazionati sono passati da 7 a quasi 3.000 in due anni, mentre gli utenti hanno superato quota 300.000, in prevalenza under 40. Il rendimento medio per operazione è del +6,8%, calcolato sulla durata effettiva della dismissione, spesso di pochi mesi. Le categorie più performanti sono i memorabilia (+9,6%), il fashion (+8,7%) e le carte da collezione (+7%). Il dato forse più significativo è la fidelizzazione: il 60% degli utenti torna a comprare dopo la prima operazione.

Collecto non si limita alla tecnologia

Collecto sta costruendo una vera community. Il podcast “The Collectionist”, condotto da Roberto Parodi, racconta storie e oggetti iconici. Mentre il sito è stato completamente rinnovato per spiegare in modo immediato il valore della proprietà frazionata. Dopo l’estate 2026 arriverà anche la nuova web app, pensata per ampliare l’esperienza oltre lo smartphone.

Il modello funziona perché unisce accessibilità e gestione professionale. Collecto si occupa di tutto: scouting, certificazione, conservazione e vendita. È una piattaforma che mette in contatto venditori e una moltitudine di acquirenti, garantendo trasparenza e sicurezza. Alcuni casi studio mostrano la forza del sistema: un Patek Philippe Grand Complications da 409 mila euro è stato frazionato in 1.636 quote da 250 euro, tutte esaurite in 24 ore; una monoposto Alfa Romeo F1 Team C43 è stata venduta in quattro ore e rivenduta con un +6,6% di variazione.

Il mercato europeo dei beni da collezione, pur valendo centinaia di miliardi, è ancora poco digitalizzato. Collecto sta colmando questo vuoto e punta ora all’espansione internazionale, con un team destinato a raddoppiare e una strategia che guarda con decisione all’Europa. È la storia di una PMI italiana che cresce come una big, portando innovazione in un settore che per decenni è rimasto immobile. E che ora, grazie alla tecnologia, diventa finalmente alla portata di tutti.