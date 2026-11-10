Cofle a EIMA: frenatura elettronica e controllo evoluto per l’Agritech

Cofle porta a EIMA International 2026 le tecnologie sviluppate per la nuova generazione di macchine agricole. L’obiettivo è supportare costruttori, integratori e operatori della filiera con sistemi sempre più efficienti, affidabili e facili da utilizzare.

Dal 10 al 14 novembre, presso il Padiglione 20, Stand C/7, l’azienda presenterà soluzioni dedicate ai sistemi di frenatura e controllo elettronico per il settore Agritech. Tecnologie pensate per migliorare precisione operativa, sicurezza e produttività delle macchine. La partecipazione a EIMA arriva in un momento di forte trasformazione per la meccanizzazione agricola. Digitalizzazione, sostenibilità e automazione stanno ridefinendo le esigenze dei costruttori e degli utilizzatori finali. In questo scenario, Cofle punta sulla propria esperienza nella progettazione di sistemi di comando e controllo destinati alle applicazioni off-highway. Il Gruppo sviluppa infatti soluzioni personalizzate per i principali produttori internazionali di macchine agricole, movimento terra e veicoli speciali.

L’azienda può contare su una struttura industriale internazionale con stabilimenti in Italia, Turchia, India e Brasile. Questa presenza consente di affiancare i clienti nei diversi mercati e di rispondere rapidamente alle richieste produttive. Le soluzioni esposte a Bologna comprendono sistemi di controllo, leve, pedali, joystick e componenti progettati per garantire precisione, durata e affidabilità anche negli impieghi più gravosi.

Per le PMI costruttrici, l’evoluzione tecnologica rappresenta una sfida ma anche un’opportunità. L’integrazione di sistemi elettronici avanzati permette infatti di migliorare le prestazioni delle macchine, semplificare la manutenzione e aumentare la competitività sui mercati internazionali.

«Il settore della meccanizzazione agricola sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Continuiamo a investire nello sviluppo di sistemi di controllo sempre più evoluti, valorizzando il nostro know-how tecnologico e la capacità di rispondere alle esigenze dei principali costruttori internazionali».

La crescita dell’elettronica applicata alle macchine agricole rappresenta inoltre una delle direttrici strategiche del Gruppo. Negli ultimi anni Cofle ha rafforzato gli investimenti in ricerca e sviluppo e nelle competenze dedicate alla meccatronica, considerata fondamentale per l’evoluzione del settore Agritech. I risultati più recenti confermano l’efficacia del percorso intrapreso. Nel primo semestre 2026 il Gruppo è tornato all’utile e ha registrato una forte crescita della redditività operativa, sostenuta soprattutto dal business Original Equipment.

Per Cofle è un’occasione per confrontarsi con costruttori, partner industriali e operatori della filiera che stanno guidando la trasformazione dell’agricoltura verso modelli più digitali, efficienti e sostenibili. La presenza a Bologna conferma la volontà del Gruppo di rafforzare il proprio ruolo come partner tecnologico dell’industria Agritech, accompagnando PMI e grandi costruttori nello sviluppo delle macchine agricole del futuro