ClubDeal Digital nomina Francesca Sattin Head of Deal-Flow & Structuring

ClubDeal Digital, la prima piattaforma wealth tech interamente digitale dedicata agli investimenti in private asset, nomina Francesca Sattin Head of Deal-Flow & Structuring.

Chi è Francesca Sattin

Sattin è una professionista con una solida esperienza nel Venture Capital, nel fundraising e nella strutturazione di operazioni complesse. Ha maturato un background internazionale collaborando con studi professionali e realtà di primo piano nel settore. Le sue competenze trasversali spaziano quindi dall’analisi strategica alla negoziazione con investitori e stakeholder istituzionali, rendendola una figura chiave per l’evoluzione operativa della piattaforma.

Nel suo nuovo incarico, sarà responsabile della gestione del deal-flow e della strutturazione delle operazioni di investimento. Inoltre supporterà clienti e partner attraverso un’infrastruttura digitale conforme alle normative europee e italiane. La sua presenza rafforza il posizionamento di ClubDeal Digital come punto di riferimento per imprenditori, advisor e intermediari, già attivo in 7 Paesi con oltre 90 operazioni gestite e più di €200 milioni di asset in custodia.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di ClubDeal Digital, una realtà che unisce infrastruttura regolamentata e tecnologia innovativa. Rendere l’accesso ai mercati privati sicuro, trasparente e digitale è una sfida stimolante e un’opportunità per elevare gli standard del settore”. Ha dichiarato Francesca Sattin.

Edoardo Reggiani, MD di ClubDeal Digital

“L’ingresso di Francesca rafforza il nostro impegno nel costruire un ecosistema end-to-end per i private asset. La sua visione ci permetterà di accelerare l’adozione di modelli digitali e consolidare la nostra leadership nella digitalizzazione del segmento”.

ClubDeal Digital: infrastruttura regolamentata e innovazione continua

Fondata per semplificare l’accesso al capitale privato, ClubDeal Digital è l’unica piattaforma italiana con doppia autorizzazione Consob e MIMIT, Autorizzazione che le consente il collocamento digitale di strumenti finanziari e l’attività fiduciaria nativamente digitale. L’azienda è anche tra le prime realtà autorizzate come Responsabile del Registro DLT per la circolazione di asset digitali, ai sensi del Decreto Fintech. Grazie a un ecosistema digitale integrato, ClubDeal Digital offre soluzioni per il collocamento, la gestione fiduciaria, la custodia e la circolazione di strumenti finanziari tokenizzati, con funzionalità avanzate di onboarding, compliance AML/KYC e amministrazione. La piattaforma è oggi un punto di riferimento per SIM, banche private, fondi e investitori istituzionali