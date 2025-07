Club Med, nuovo capitolo con Stéphane Maquaire

Il 21 luglio 2025, il CdA di Club Med Holding ha annunciato la nomina di Stéphane Maquaire come nuovo Presidente e CEO. La scelta, proposta da Henri Giscard d’Estaing, segna l’inizio di una nuova fase per il brand, nel segno della continuità strategica e dell’innovazione operativa.

Maquaire (nella foto) cittadino francese con una lunga esperienza in aziende internazionali, guiderà Club Med da Parigi, preservando l’identità e i valori fondanti del marchio. Radici francesi, spirito di libertà, gentilezza, inclusione e cura autentica per le persone. Dopo aver ricoperto ruoli di vertice in Carrefour Brasile e America Latina, Monoprix, Vivarte e Manor, porta in Club Med una visione manageriale orientata alla crescita sostenibile. Inoltre all’efficienza operativa e all’innovazione centrata sul cliente.

Il CEO uscente, Henri Giscard d’Estaing, lascia dopo 20 di leadership. Anni in cui ha trasformato Club Med in un punto di riferimento globale per le vacanze all-inclusive di alta gamma. Il nuovo corso, come sottolineato da Xiaoliang Xu, Presidente di Fosun Tourism Group, punta a rafforzare la governance e accelerare lo slancio internazionale del brand.

Insieme a Maquaire, entrano nel CdA anche Philippe Heim, ex presidente di La Banque Postale, e Takuya Yamada, presidente di IDERA Capital. Questo conferma dell’impegno verso una governance internazionale e diversificata.

Club Med, fondato nel 1950, è oggi presente in 40 Paesi con 68 resort Premium ed Exclusive Collection, e impiega circa 25.000 collaboratori di 110 nazionalità. Con la strategia “upscale, glocal, happy digital, happy to care”, il gruppo continua a offrire esperienze di vacanza uniche, all’insegna dell’Esprit Libre e della qualità senza compromessi.