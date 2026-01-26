Club Med nomina Charlotte Bernin alla guida dei mercati EMEA

Proseguendo il percorso di trasformazione e crescita legato alla strategia premium-upscale, Club Med annuncia la nomina di Charlotte Bernin responsabile dei mercati UE, Medio Oriente e Africa (EMEA). Nel nuovo ruolo guiderà la performance commerciale e lo sviluppo della Business Unit. A sostegno dell’ambizione dell’azienda di raddoppiare la propria presenza in queste aree. La scelta conferma l’impegno dell’azienda nella promozione dei talenti interni.

Club Med si affida a Bernin

Dal 2024 Bernin ricopriva la carica di Direttrice dei mercati Francia e Nord Europa, contribuendo alla crescita e alla trasformazione dei modelli di vendita e distribuzione multicanale. Succede ad Anne Browaeys, che lascia l’azienda dopo dieci anni durante i quali ha avuto un ruolo chiave nel processo di trasformazione del Club. Ne ha afforzato performance, efficienza operativa e leadership nei mercati europei.

Con la nuova nomina, Charlotte Bernin entra a far parte del Comitato Esecutivo e riporterà direttamente a Stéphane Maquaire, Presidente e Ad di Club Med.

“Sono molto lieto di affidare a Charlotte Bernin la responsabilità dei mercati EMEA. Il suo percorso in Club Med, iniziato nel 2009, le ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza dell’azienda e dei nostri mercati. Ha contribuito in modo concreto alle nostre ambizioni di crescita. Desidero inoltre ringraziare calorosamente Anne Browaeys per il suo contributo determinante alla trasformazione del Club.”

Chi è Charlotte Bernin

Entrata in Club Med nel 2009, Bernin ha ricoperto ruoli chiave nel pricing e nel revenue management, contribuendo allo sviluppo della rete di distribuzione in Francia. Nel 2019 è stata nominata Direttrice Marketing & Vendite della Exclusive Collection, consolidandone il posizionamento come segmento strategico per l’acquisizione di nuovi clienti. Dal 2020 ha guidato il mercato francese e, dal 2024, anche quello del Nord Europa, conducendo una significativa trasformazione omnicanale e sostenendo una crescita rilevante in un contesto sfidante.