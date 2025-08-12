Claudio Andrea Gemme commissario ammodernamento A2

Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), è stato nominato commissario di Governo per i lavori di ammodernamento della A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto tra Cosenza e Altilia. L’intervento, già avviato, punta ad accelerare la riqualificazione di circa 27 km di autostrada, con un investimento complessivo di 3 miliardi di euro su cinque lotti.

Cosa prevede il progetto

La realizzazione di una variante ai viadotti Ruiz e Stupino, con standard analoghi ai tratti già ammodernati.

Interventi su pavimentazioni, barriere di sicurezza e viadotti, già in corso da parte di Anas.

Miglioramento dei livelli di sicurezza e comfort per cittadini e trasporto merci.

Gemme ha sottolineato l’importanza strategica dell’opera: “Il completamento della A2 è fondamentale per il Paese. Occorre semplificare le procedure e ridurre i tempi di realizzazione, anche in vista del Ponte sullo Stretto di Messina. Infrastrutture come questa sono essenziali per la mobilità e lo sviluppo economico.

Foto tratta da sito ANAS