CISAF: in Mozambico il nuovo Centro Innovazione e Formazione in Agroforestazione

E’ stato inaugurato a Quelimane, in Mozambico, il Centro di Innovazione, Divulgazione e Formazione Permanente in Sistemi Agroforestali (CISAF). Realizzato nell’ambito del progetto ETHAKA, è finanziato dal Governo Italiano attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Inoltre il centro è stato implementato da ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale. Il progetto ha un valore di circa 4 milioni di euro.

Il CISAF è uno spazio dinamico dedicato alla formazione, ricerca e diffusione di pratiche agroforestali rigenerative. Il suo obiettivo promuovere i Sistemi Agroforestali Successionali (SAFS) come strumento di trasformazione rurale e sociale. Il centro è stato ideato da ICEI in partenariato con l’Università Licungo di Quelimane. Il progetto rappresenta quindi un punto di riferimento nazionale e internazionale per tecnici, ricercatori, imprese e istituzioni.

Le principali attività del CISAF

Formazione continua e sperimentazione sul campo.

Corsi pratici, campi dimostrativi e supporto diretto ai contadini, anche in apicoltura, acquacoltura e foraggiocoltura.

Banche di semi e vivaio provinciale: conservazione di specie autoctone e produzione di piantine.

Ricerca applicata e scambio di conoscenze: borse di studio, workshop, visite di studio e fiere.

Sviluppo di filiere rurali: sostegno a microimprese agroforestali, con focus su donne e giovani.

Paolo Enrico Sertoli, Direttore AICS Maputo

“Il CISAF rappresenta una conquista collettiva, frutto di un percorso avviato da anni dalla Cooperazione Italiana in Mozambico. L’agricoltura è uno dei pilastri della cooperazione bilaterale, come previsto dal Piano Indicativo Pluriennale 2022–2026.”

Rosaria De Paoli, Direttrice di ICEI

“È la realizzazione di un sogno nato qui, in Mozambico. Un centro vivo di conoscenza e sperimentazione, che oggi portiamo anche in Brasile, Tanzania, Colombia e Sri Lanka.”

Il CISAF si propone di espandere il modello SAF in altre regioni del Mozambico e nei Paesi in cui ICEI è attiva. Promuove l’emancipazione di donne e giovani, e sostenendo politiche pubbliche favorevoli all’agroforestazione rigenerativa. Situato nel campus dell’Università Licungo, il CISAF è quindi un laboratorio di innovazione e advocacy, dove agricoltori, studenti, tecnici e istituzioni collaborano.