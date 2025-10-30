Home / Economia & Finanza / CISAF: in Mozambico il nuovo Centro Innovazione e Formazione in Agroforestazione

CISAF: in Mozambico il nuovo Centro Innovazione e Formazione in Agroforestazione

E’ stato inaugurato a Quelimane, in Mozambico, il Centro di Innovazione, Divulgazione e Formazione Permanente in Sistemi Agroforestali (CISAF). Realizzato nell’ambito del progetto ETHAKA, è finanziato dal Governo Italiano attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Inoltre il centro è stato implementato da ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale. Il progetto ha un valore di circa 4 milioni di euro.

Il CISAF è uno spazio dinamico dedicato alla formazione, ricerca e diffusione di pratiche agroforestali rigenerative. Il suo obiettivo promuovere i Sistemi Agroforestali Successionali (SAFS) come strumento di trasformazione rurale e sociale. Il centro è stato ideato da ICEI in partenariato con l’Università Licungo di Quelimane. Il progetto rappresenta quindi un punto di riferimento nazionale e internazionale per tecnici, ricercatori, imprese e istituzioni.

Le principali attività del CISAF

Formazione continua e sperimentazione sul campo.

Corsi pratici, campi dimostrativi e supporto diretto ai contadini, anche in apicoltura, acquacoltura e foraggiocoltura.

Banche di semi e vivaio provinciale: conservazione di specie autoctone e produzione di piantine.

Ricerca applicata e scambio di conoscenze: borse di studio, workshop, visite di studio e fiere.

Sviluppo di filiere rurali: sostegno a microimprese agroforestali, con focus su donne e giovani.

Paolo Enrico Sertoli, Direttore AICS Maputo

Il CISAF rappresenta una conquista collettiva, frutto di un percorso avviato da anni dalla Cooperazione Italiana in Mozambico. L’agricoltura è uno dei pilastri della cooperazione bilaterale, come previsto dal Piano Indicativo Pluriennale 2022–2026.

Rosaria De Paoli, Direttrice di ICEI

È la realizzazione di un sogno nato qui, in Mozambico. Un centro vivo di conoscenza e sperimentazione, che oggi portiamo anche in Brasile, Tanzania, Colombia e Sri Lanka.”

Il CISAF si propone di espandere il modello SAF in altre regioni del Mozambico e nei Paesi in cui ICEI è attiva. Promuove l’emancipazione di donne e giovani, e sostenendo politiche pubbliche favorevoli all’agroforestazione rigenerativa. Situato nel campus dell’Università Licungo, il CISAF è quindi un laboratorio di innovazione e advocacy, dove agricoltori, studenti, tecnici e istituzioni collaborano.

Share

Articoli attinenti

Top