Circana: Marca del Distributore MDD conquista il 42% del mercato EU6

La Marca del Distributore (MDD) si rafforza nel mercato alimentare europeo. Secondo il nuovo report Demand Signals CPG Category Monitor di Circana, la quota a valore della MDD ha raggiunto il 42% delle vendite di beni di largo consumo. Beni confezionati nei sei principali mercati europei (Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito), pari a 317 miliardi di euro. Nei supermercati, canale chiave della distribuzione, la quota sale al 44%, per un valore di 175 miliardi di euro.

Per MDD il contesto macroeconomico resta complesso

L’inflazione totale nell’UE e in UK si è attestata al 2,2% su base annua (52 settimane fino a settembre 2025), con picchi superiori al 3% in UK, Paesi Bassi e Spagna. L’inflazione alimentare è scesa al 3,0%, ma rimane sopra i livelli registrati in Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Nonostante ciò, il settore CPG ha mostrato resilienza. Le vendite a valore hanno raggiunto 22,6 miliardi di euro, in crescita del 3,1%,. Mentre le vendite a unità sono aumentate dello 0,8%, trainate per oltre il 90% dalle categorie alimentari.

Ananda Roy, Senior Vice President of Strategic Growth Insights di Circana

“La Marca del Distributore è ormai saldamente radicata nel mercato europeo e la sua forza nei supermercati le conferisce un chiaro vantaggio in un contesto di pressioni economiche persistenti. Con l’inflazione in aumento e i consumatori sotto pressione, prevediamo che la MDD guadagnerà ulteriore slancio. I brand dovranno rispondere con promozioni, pricing e innovazione per restare competitivi”.

Le categorie MDD in crescita

La MDD ha generato oltre la metà della crescita a valore e tre quarti della crescita a unità nelle categorie alimentari.

Dolciario: +6,8% trainato dal cioccolato, con prezzi MDD cresciuti quasi al doppio rispetto ai Marchi Industriali.

Bevande: +6,5% grazie ad acqua in bottiglia, bevande gassate e caffè.

Prodotti freschi e refrigerati: +5,1%, sostenuti dai lattiero-caseari essenziali come il formaggio.

Alcolici: in calo nelle principali categorie (birra, vino, liquori), con eccezioni nei segmenti RTD.

La competizione nei supermercati resta intensa: i brand hanno ridotto l’assortimento medio più aggressivamente rispetto alla MDD. Negli ultimi tre mesi, la quota MDD si è mantenuta stabile nell’EU6, con lievi cali in Spagna, Paesi Bassi e Francia.

Chi è Circana

Circana è leader globale nella fornitura di tecnologia, intelligenza artificiale e dati per il largo consumo e i beni durevoli. Con oltre sei decenni di esperienza, la sua piattaforma Liquid Data™ consente ai clienti di misurare quote di mercato. E inoltre comprendere i comportamenti dei consumatori e accelerare la crescita in un’economia sempre più complessa e dinamica.