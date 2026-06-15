Chips‑IT rafforza l’asse Italia‑Giappone con i microchip

La collaborazione tra Fondazione Chips‑IT e due protagonisti dell’ecosistema giapponese dei semiconduttori – Rapidus Corporation e AIST – segna un passaggio decisivo per il posizionamento dell’Italia in uno dei settori più strategici dell’economia globale. Non si tratta di un semplice accordo tecnico. Ma dell’ingresso del nostro Paese in una rete internazionale che oggi guida l’innovazione nei microchip, un ambito da cui dipendono competitività industriale, autonomia tecnologica e capacità di innovare di intere filiere produttive.

Chips‑IT, primo centro italiano dedicato al design dei circuiti integrati, avrà accesso diretto alla tecnologia a 2 nanometri sviluppata da Rapidus, la più avanzata oggi disponibile. Significa poter progettare microchip allo stato dell’arte e testarli su una piattaforma produttiva che solo pochissimi Paesi al mondo possono utilizzare. Per l’Italia è un salto di qualità. I ricercatori potranno lavorare su tecnologie che alimentano intelligenza artificiale, automotive, robotica, tlc e sistemi critici, accelerando la crescita di competenze che fino a ieri erano appannaggio di USA, Corea e Giappone.

Chips‑IT, primo centro italiano dedicato al design dei circuiti integrati

Parallelamente, l’accordo con AIST apre un fronte altrettanto strategico. Lo sviluppo dei chiplet, microchip modulari che possono essere combinati come mattoncini per creare sistemi più complessi, flessibili e veloci da progettare. È una delle direzioni più promettenti dell’elettronica avanzata, perché permette di ridurre costi, tempi di sviluppo e dipendenza da singoli produttori. L’Italia, grazie a Chips‑IT, potrà contribuire alla definizione degli standard industriali che guideranno questa tecnologia nei prossimi anni.

Questa collaborazione non riguarda solo i grandi player, ma ha ricadute dirette anche sulle PMI italiane. Le imprese che operano nell’automazione, sensoristica, biomedicale, energia, mobilità intelligente e manifattura avanzata potranno beneficiare di microchip più performanti. E soprattutto progettati in Italia e pensati per applicazioni industriali reali. Significa avere accesso a soluzioni più efficienti, personalizzabili e competitive, riducendo la dipendenza da fornitori esteri e rafforzando la capacità di innovare prodotti e processi.

Per molte aziende, soprattutto quelle che lavorano su sistemi embedded, IoT industriale e dispositivi ad alta affidabilità, questa è un’opportunità per entrare in filiere tecnologiche che fino a oggi sembravano irraggiungibili.

La collaborazione con il Giappone porta inoltre un vantaggio strategico

Lincontro tra due ecosistemi complementari. Il Giappone è un riferimento mondiale per la produzione avanzata e la ricerca applicata. L’Italia, con Chips‑IT, sta costruendo un polo di eccellenza nel design dei chip, un segmento cruciale della catena del valore. Unendo queste competenze, i due Paesi possono sviluppare tecnologie più robuste, più sicure e più adatte alle esigenze dell’industria europea e asiatica.

Come sottolinea il direttore Carlo Reita, (nella foto) per una realtà giovane come Chips‑IT questa è un’occasione per crescere più rapidamente e inserirsi nelle reti globali dell’innovazione. Per l’Italia è un passo verso una maggiore autonomia tecnologica, in un momento in cui i semiconduttori sono diventati un asset geopolitico tanto quanto economico.

Gli accordi con Rapidus e AIST non sono quindi solo un traguardo, ma l’inizio di una fase nuova. L’Italia entra nel cuore dell’elettronica del futuro, con benefici che toccheranno ricerca, industria e soprattutto le imprese che ogni giorno costruiscono l’innovazione del Paese.