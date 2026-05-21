Chi vincerà il Festival di Cannes? I pronostici di Sisal

Sta per chiudersi un’altra edizione scintillante del Festival di Cannes. E mentre la Croisette si prepara alla cerimonia finale del 23 maggio, i pronostici degli esperti Sisal aggiungono tensione e curiosità a una delle competizioni cinematografiche più seguite al mondo. L’analisi delle quote, ottimizzata per chi segue con passione sia il cinema sia il mondo delle scommesse regolamentate, racconta una sfida aperta, con un possibile ritorno al passato. Dopo diciassette anni, un film in bianco e nero potrebbe tornare a vincere la Palma d’Oro.

A Cannes vincerà “Fatherland” di Paweł Pawlikowski?

Il titolo più accreditato è “Fatherland” di Paweł Pawlikowski, già premiato nel 2018 per la miglior regia con Cold War. La sua vittoria è offerta a 2,75 e rappresenterebbe un evento storico, considerando che l’ultimo film in bianco e nero a trionfare fu Il Nastro Bianco di Michael Haneke nel 2009. Ma Cannes non è mai prevedibile e la concorrenza è agguerrita.

A insidiare Pawlikowski ci sono due opere che hanno conquistato la critica. Il thriller russo “Minotaur” di Andrey Zvyagintsev e “All of a Sudden” del premio Oscar Ryusuke Hamaguchi, entrambi quotati a 3,00. Il primo affonda le radici nel simbolismo cupo del cinema russo, il secondo punta su un racconto più lirico e intimista, confermando la sensibilità del regista giapponese già premiato dall’Academy.

Cannes non è mai prevedibile

E poi c’è il ritorno di Pedro Almodóvar. Il maestro spagnolo presenta Amarga Navidad, un film che esplora la crisi creativa e il lutto, ma secondo Sisal parte molto indietro. Un suo trionfo pagherebbe 66 volte la posta. Un outsider di lusso, insomma, ma pur sempre un nome che a Cannes può sorprendere.

Il resto della competizione è un mosaico di stili, provenienze e poetiche diverse, come sempre accade sulla Croisette. E mentre il pubblico attende il verdetto, i pronostici Sisal offrono una fotografia chiara delle tendenze della vigilia, senza dimenticare che Cannes ama ribaltare ogni aspettativa.

Di seguito la schedina completa dei pronostici Sisal

FATHERLAND – 2,75

ALL OF A SUDDEN, MINOTAUR – 3,00

FJORD – 12,00

PAPER TIGER – 16,00

NOTRE SALUT, HOPE – 20,00

THE UNKNOWN, LA BOLA NEGRA – 25,00

EL SER QUERIDO, THE BIRD OF PARTY, COWARD – 33,00

THE MAN I LOVE – 40,00

PARALLEL TALES – 50,00

MOULIN, AMARGA NAVIDAD – 66,00

NAGI NOTES, GENTLE MONSTER, A WOMAN’S LIFE, ANOTHER DAY, DAS GETRÄUMTE ABENTEUER, SHEEP IN THE BOX – 100,00

Sisal ricorda che il gioco è vietato ai minori e invita sempre a giocare con responsabilità e moderazione.