Chi ha detto che gli studi legali non cambiano mai? Con Camilla Gambarini, Withers alza l’asticella

L’ingresso di Camilla Gambarini nel team Dispute Resolution di Withers Milano segna un momento importante per lo studio. Da anni Wisthers Milano costruisce la propria identità sulla capacità di assistere clienti globali in controversie complesse e transnazionali. Wisthers è una realtà internazionale nata a Londra nel 1896 e oggi presente in tutto il mondo, con oltre duecento partner e più di seicento avvocati. In Italia opera a Milano e Padova, dove segue grandi patrimoni, individui di successo e aziende in ambito commerciale, fiscale, arbitrale, immobiliare, familiare e in molte altre aree del diritto.

Assistenza a società, Stati e investitori

In questo contesto, l’arrivo di Gambarini come Special Counsel rappresenta un tassello strategico. La sua esperienza nasce e si sviluppa tra Londra e i principali centri dell’arbitrato internazionale. È abilitata in Italia, Inghilterra e Galles e ha costruito una reputazione solida nel campo degli arbitrati commerciali e degli investimenti, oltre che nel diritto internazionale pubblico e privato. La sua attività si concentra sull’assistenza a società, Stati e investitori nella strutturazione di operazioni basate su trattati bilaterali. E inoltre nella gestione di controversie che coinvolgono più giurisdizioni. Il suo lavoro tocca settori come costruzioni, mining, oil and gas e si estende in aree geografiche complesse come Africa, Medio Oriente e America Latina.

Cosa farà la Gamberini in Withers

Il ruolo di Gamberini sarà quello di rafforzare la practice italiana di Dispute Resolution, guidata da Matilde Rota, che da anni lavora su contenziosi ad alta complessità e con una forte componente internazionale. L’arrivo di Gambarini permette allo studio di ampliare la propria capacità di gestire arbitrati cross‑border e questioni di diritto internazionale. La sua presenza contribuisce anche a consolidare il posizionamento di Withers come punto di riferimento per controversie che richiedono una visione globale. Oltre che una profonda conoscenza dei meccanismi internazionali.

Withers, che assiste una clientela composta da grandi patrimoni e top performer globali, trova in Gambarini una figura perfettamente allineata alla propria vocazione internazionale. La sua esperienza, unita alla struttura globale dello studio, crea un ponte naturale tra Milano e le principali piazze dell’arbitrato mondiale. E inoltre rafforza la capacità dello studio di seguire clienti che operano su più mercati e in contesti regolatori complessi..