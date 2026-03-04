Channel Factory cambia: Massaro al comando, Elena Orfila sale

Channel Factory mette mano alla sua cabina di regia e lo fa con due nomi che arrivano con un curriculum pesante e un’energia da “nuovo capitolo”. Corrado Massaro (a destra) diventa il nuovo Managing Director per l’Italia, mentre Elena Orfila, (nella foto di apertura) già alla guida di Spagna e Portogallo, viene promossa Regional Director per il Sud Europa. Una doppia mossa che racconta la strategia dell’azienda. Crescere, consolidare e presidiare un’area che sta diventando sempre più centrale per il business del contextual advertising.

L’arrivo di Massaro porta in dote anni di esperienza in aziende che hanno scritto la storia del digitale. Microsoft, Yahoo, Outbrain, Teads. Ha guidato team, lanciato partnership, accelerato strategie commerciali e contribuito a rendere l’Italia uno dei mercati più performanti a livello globale. Ora il suo compito è far crescere Channel Factory Italia lavorando fianco a fianco con advertiser, agenzie e con il team milanese. Il mercato infatti chiede sempre più precisione, rilevanza e brand suitability.

Accanto a lui, in una regia più ampia, ci sarà Elena Orfila, che dopo quattro anni in azienda e una carriera di 25 anni nel digitale, assume la responsabilità dell’intero Sud Europa. La sua visione internazionale, unita alla capacità di leggere i mercati locali, è esattamente ciò che Channel Factory vuole portare in un’area che cresce rapidamente e che richiede un approccio sempre più integrato.

Le due nomine non sono semplici cambi di ruolo

Sono infatti un segnale forte. Channel Factory rafforza la sua presenza nell’area mediterranea, portare un approccio più coordinato e consolidare la Brand Suitability come standard della pubblicità digitale moderna. In un mondo dominato dai walled garden, la capacità di essere rilevanti, sicuri e contestuali non è più un “nice to have”. E’ la chiave per far funzionare davvero le campagne.

Massaro parla di “orgoglio” ed “energia” nel guidare il mercato italiano, mentre Orfila sottolinea come la forza dell’azienda stia nel combinare know‑how globale e competenza locale. Insieme, rappresentano una coppia di comando che promette di far fare un salto di qualità alla presenza di Channel Factory nel Sud Europa.