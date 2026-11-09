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Chaberton rafforza il team europeo con tre nuovi Partner

Chaberton Partners prosegue il proprio percorso di espansione internazionale con l’ingresso di tre nuovi Partner nelle sedi di Francoforte, Milano e Losanna. Le nomine di Stephan Lang, Chiara Berlendi e Samantha Pagés consolidano la presenza del gruppo in Europa e ampliano le competenze a disposizione di aziende, investitori e CdA impegnati nella ricerca di leadership strategiche.

L’arrivo dei tre professionisti consente alla società di rafforzare la propria capacità di operare in ambiti chiave . Ambiti come il Private Equity, l’industria, il Fashion & Luxury e il settore tecnologico. Accelerando ulteriormente lo sviluppo nei mercati europei.

Stephan Lang ( a sinistra) entra in Chaberton Partners come Senior Partner nella sede di Francoforte. Nel corso di una carriera internazionale durata oltre vent’anni, ha affiancato gruppi multinazionali, società quotate e aziende familiari nei settori industriale, mobilità, servizi finanziari, consumer, retail, pharma e healthcare. Ha inoltre costruito una forte esperienza nel Private Equity, supportando fondi e partecipate nella definizione dei team manageriali e dei percorsi di crescita. Prima del suo ingresso in Chaberton, ha ricoperto il ruolo di Partner in Indigo Headhunters ed è stato Managing Partner di SH&L Management Consulting. In precedenza ha maturato esperienze nella consulenza manageriale per BMW e Siemens.

Chaberton Partners attira i migliori professionisti

A Milano arriva Chiara Berlendi (foto di apertura), che assume il ruolo di Partner con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la practice Consumer a livello internazionale. Specializzata nei comparti Fashion & Luxury, Design e beni di alta gamma, vanta oltre quindici anni di esperienza nell’Executive Search. Nel suo percorso professionale ha collaborato con aziende familiari, gruppi quotati e realtà sostenute da fondi di Private Equity. Prima di entrare in Chaberton Partners ha lavorato per sette anni in Heidrick & Struggles. Gli esordi professionali sono avvenuti in Chanel, seguiti dall’esperienza nell’Executive Search con Michael Page. Laureata in Management all’Università Bocconi, partecipa come speaker e moderatrice alle iniziative della community Alumni Bocconi, dove segue i temi legati a moda, lusso e design.

Samantha Pagés ( a destra) entra invece nella sede di Losanna come Partner, portando una consolidata competenza nel mercato tecnologico. Con oltre vent’anni di attività nell’Executive Search, ha supportato software company e scale-up nell’individuazione di manager e dirigenti di alto profilo. Dopo le esperienze maturate in Hays e MRL Consulting, nel 2011 ha fondato una propria società di Executive Search e consulenza. Da allora ha accompagnato organizzazioni tecnologiche e aziende in crescita nei processi di sviluppo organizzativo e manageriale. È inoltre riconosciuta come opinion leader sui temi del recruiting e delle carriere executive, argomenti che approfondisce attraverso una newsletter pubblicata su Substack.

«La nostra crescita passa dalla capacità di attrarre professionisti con percorsi complementari e competenze distintive». Ha commentato Christian Vasino, Founder & CEO di Chaberton Partners. «L’ingresso di Stephan, Chiara e Samantha amplia ulteriormente il patrimonio di competenze della società. Le loro esperienze rafforzeranno la nostra specializzazione settoriale e contribuiranno a sostenere il percorso di sviluppo di Chaberton Partners nei principali mercati europei».

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