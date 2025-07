Chaberton Professionals: Anna Tajchman nominata principal

Chaberton Professionals, società di Chaberton Partners specializzata nella ricerca e selezione di profili senior e middle management, nomina Anna Tajchman a principal. Un passo strategico per consolidare la presenza dell’azienda nel settore del design e dell’arredamento di alta gamma.

Un advisor strategico

Entrata in Chaberton nel 2022 come Executive Manager, Anna Tajchman si è rapidamente affermata come figura di riferimento nel mondo del design, dell’arredo e del lifestyle di lusso. Grazie a una profonda conoscenza del mercato e a una solida rete di relazioni con brand italiani e internazionali, ha guidato ricerche complesse per ruoli chiave, anche a livello globale. Con un approccio consulenziale orientato al valore, Anna è riconosciuta come advisor strategico, capace di coniugare visione, attenzione all’esperienza cliente e sensibilità verso i candidati.

La sua promozione a principal rappresenta quini un traguardo significativo. E’ infatti la prima crescita interna a questo livello nella storia di Chaberton Professionals. A conferma dell’impegno dell’azienda nel valorizzare il talento e promuovere la crescita interna.

Gianluca Scarpa, Senior Managing Director di Chaberton Professionals

“Anna incarna pienamente i valori di Chaberton: autenticità, attenzione alle persone, fiducia e responsabilità. È una professionista di altissimo livello. Detiene un capitale relazionale solido e una forte capacità di costruire connessioni autentiche all’interno del team. Ha contribuito anche in modo decisivo alla nostra cultura e all’adozione di nuove tecnologie, promuovendo l’innovazione con entusiasmo.”

Chi è Chaberton Partners

Fondata a Lugano nel 2017 da Christian Vasino, Chaberton Partners è una società leader in Europa nell’executive search e nella board advisory. In pochi anni ha registrato una crescita significativa, con 13 sedi in Europa (tra cui Milano, Roma, Parigi, Vienna e Francoforte) e ambiziosi piani di espansione. Chaberton combina la forza di una realtà internazionale con l’approccio su misura di una boutique, ed è interamente di proprietà dei suoi soci e direttori. Opera nei settori beni di consumo, servizi finanziari e professionali, life sciences, industria e tecnologia, offrendo consulenza strategica in ambito talent acquisition, leadership e sviluppo organizzativo.