CEVA Logistics acquisisce il 100% di Fagioli

CEVA Logistics, logistica conto terzi, ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione del 100% del Gruppo Fagioli, punto di riferimento nel project logistics. E noltre nelle attività di trasporto eccezionale, sollevamento e movimentazione pesante. La transazione, soggetta alle consuete approvazioni regolamentari, consentirà al gruppo di coprire l’intera catena del valore del project logistics. Offrirà soluzioni integrate dalla fase di sviluppo iniziale fino alla consegna finale.

Il Gruppo Fagioli ha un fatturato 2024 pari a 216 milioni di euro. E’ partecipato dal fondo di private equity QuattroR e dalla famiglia del suo storico presidente Alessandro Fagioli. Con l’acquisizione il gruppo accoglierà circa 450 collaboratori altamente qualificati, tra cui oltre 40 ingegneri specializzati, rafforzando la propria rete globale di oltre 1.000 esperti. Grazie alla profonda esperienza di Fagioli nel project cargo di grande scala e nelle soluzioni ingegneristiche, CEVA potrà offrire soluzioni end-to-end all’avanguardia. Dalla progettazione alla spedizione, fino alle operazioni di consegna e installazione. Le attività internazionali di Fagioli rafforzeranno il business del gruppo soprattutto in Europa, Asia-Pacifico e Nord America, grazie ai rapporti consolidati con EPC e grandi clienti industriali.

Il Gruppo Fagioli dispone inoltre di migliaia di asset di proprietà o in leasing. Tra cui gru cingolate e a portale, sistemi a torre, strand jacks, SPMT, chiatte e sistemi di zavorramento. Asset che integrano l’expertise dei suoi ingegneri e tecnici, ampliando la capacità operativa di CEVA. Questa acquisizione si inserisce nella strategia M&A di CEVA Logistics. Negli ultimi anni ha visto operazioni mirate come l’ingresso di Borusan Lojistik in Turchia e la joint venture CEVA Almajdouie Logistics in Arabia Saudita. Dal 2019, con l’acquisizione da parte del Gruppo CMA CGM, CEVA ha integrato player di primo piano. Come per esempio Ingram Micro CLS, GEFCO e Bolloré Logistics, consolidando competenze locali e settoriali.

Mathieu Friedberg, CEO di CEVA Logistics

“Chiunque lavori nel project logistics conosce Fagioli. La loro reputazione internazionale e i forti valori aziendali sono stati determinanti nella nostra decisione. Integrare la loro esperienza tecnica nel team CEVA rappresenta un impulso importante per il nostro business e ci permetterà di offrire soluzioni end-to-end all’avanguardia ai nostri clienti.”

Fernando Bertoni, CEO di Fagioli Group

“L’ingresso di CEVA Logistics offrirà a Fagioli una migliore capacità di accesso al mercato, una presenza capillare e competenze locali in ciascun mercato chiave a livello globale, oltre al supporto finanziario necessario per accelerare la crescita di lungo periodo.”

Stefano Cassina, Senior Partner di QuattroR

“L’acquisizione da parte di CEVA conferma la qualità del lavoro svolto nel riposizionare Fagioli come leader globale. Siamo certi che sotto la proprietà di CEVA l’azienda continuerà a crescere ed eccellere.”