Centenarie, ma con il futuro in tasca

Hanno superato guerre, crisi economiche, rivoluzioni industriali e cambiamenti epocali. Ora si confrontano con la sfida più recente: capire come convivere con l’intelligenza artificiale senza perdere l’anima che le ha rese longeve. È questo il filo conduttore del convegno nazionale dell’Unione Imprese Centenarie Italiane (Uicitalia), in programma venerdì 13 novembre al Museo de’ Medici di Firenze.

Il titolo dell’incontro, “Imprese, mercati e territorio. Vivere l’imprevedibile“, sembra quasi un manuale di sopravvivenza scritto da chi, l’imprevedibile, lo frequenta da almeno cent’anni. Imprenditori, accademici e protagonisti della cultura d’impresa si ritroveranno infatti per discutere di come custodire un’eredità storica senza trasformarla in un pezzo da museo.

Appuntamento per il 13 novembre al Museo de’ Medici di Firenze

L’evento è patrocinato da Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Confindustria Toscana Nord, Università degli Studi di Firenze e Sima. Prenderà il via alle 10.30 con i saluti istituzionali e proseguirà attraverso tre sessioni dedicate ai temi più delicati per chi vuole durare nel tempo.

Il racconto delle Centenarie

Si parlerà del rapporto tra tradizione e innovazione, con un focus sul paradosso che accompagna ogni impresa longeva: restare fedele alla propria storia e, allo stesso tempo, cambiare abbastanza velocemente da restare competitiva. Poi sarà la volta dell’intelligenza artificiale e delle sue conseguenze culturali, geopolitiche e finanziarie. Un tema affrontato anche da Derrick de Kerckhove, tra i massimi esperti internazionali di cultura digitale e per oltre vent’anni direttore del celebre McLuhan Program in Culture & Technology dell’Università di Toronto.

L’ultima sessione guarderà al futuro delle imprese familiari, tra passaggi generazionali, modelli di leadership e quel legame con il territorio che spesso rappresenta il vero segreto della longevità. Nel pomeriggio spazio ai riconoscimenti. Alle 15.30 sarà assegnato il Premio di Laurea Uicitalia, dedicato alle migliori ricerche sul valore economico, culturale e sociale della longevità aziendale e sostenuto quest’anno da Villani Salumi 1886. Quest’ultima celebra il 140° anniversario della propria fondazione.

Alle 16.30 riflettori puntati sul Premio Centum, giunto alla sesta edizione. Il riconoscimento andrà a Florinda Saieva e Andrea Bartoli, fondatori di Farm Cultural Park. Un esempio di come visione imprenditoriale e cultura possano cambiare il destino di un territorio. Con il loro progetto hanno trasformato Favara in un laboratorio internazionale di arte contemporanea, innovazione e rigenerazione urbana, dimostrando che anche le rivoluzioni possono mettere radici.

Fortunato Amarelli, presidente dell’Unione Imprese Centenarie Italiane

“Stabilità dell’heritage, agilità strategica, passaggio generazionale e legame con il territorio sono temi che riguardano da vicino ogni impresa centenaria. Chi attraversa le epoche sa bene che l’imprevedibile non è l’eccezione, ma la regola. E Firenze, città dove la nostra Unione è nata e dove la memoria è da sempre una forma di progetto, rappresenta il luogo ideale per riflettere sul futuro”.

In fondo il messaggio è semplice: avere cent’anni non significa guardare indietro. Significa aver imparato, meglio di altri, a guardare avanti.