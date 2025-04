Cebon nomina Lorenzo Vallarino business&sales development

GP Consumer (Cebon Group) continua a rafforzare la propria presenza sul mercato italiano nominando Lorenzo Vallarino come nuovo Business & Sales Development Manager per l’Italia. In questo ruolo, Vallarino lavorerà a stretto contatto con il team di vendita italiano per guidare il consolidamento del marchio. Inoltre curerà l’espansione digitale e una strategia commerciale agile, in sintonia con l’evoluzione del panorama consumer e retail.

Lorenzo Vallarino porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel settore della distribuzione di beni di largo consumo. Ha ricoperto ruoli chiave in aziende come Jabra, Plantronics, Accessory Line, e più recentemente Basesus. E’ riconosciuto per la sua resilienza, la mentalità strategica e le capacità relazionali. Incarna una leadership orientata ai dati, essenziale per supportare la crescita e l’innovazione di GP Consumer.

Stefan Rundéus, fondatore e CEO di Cebon Group

“Siamo certi che l’esperienza e l’approccio lungimirante di Lorenzo ci aiuteranno a rafforzare la nostra posizione nel mercato italiano e a sbloccare nuove opportunità.”

Chi è Cebon Group

Cebon Group, con sede in Svezia, è un’azienda leader nelle soluzioni per la sicurezza e l’energia. Oltre a detenere una posizione di rilievo nella sicurezza antincendio nella regione nordica, il gruppo offre un ampio portafoglio di prodotti che spaziano da soluzioni per l’accumulo di energia rinnovabile su larga scala a prodotti per il consumo quotidiano. Attraverso il marchio GP Batteries, Cebon Group si posiziona tra i principali produttori mondiali di pile alcaline, batterie ricaricabili, pile a bottone, illuminazione portatile e sistemi di alimentazione, garantendo affidabilità e innovazione per consumatori e aziende in tutto il mondo.