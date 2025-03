CDP e ICO più investimenti per lo sviluppo delle PMI

L’AD di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Dario Scannapieco, e il Presidente dell’Istituto di Credito Ufficiale spagnolo (ICO), Manuel Illueca, hanno siglato un accordo di collaborazione. L’obiettivo è quello di sostenere progetti e investimenti focalizzati sull’edilizia sociale. Inoltre lo sviluppo delle PMI e spagnole e la promozione dei Programmi Europei, tra cui InvestEU.

Financing Growth and Innovation in Europe: Economic and Policy Challenges

L’accordo è stato firmato nel corso di un incontro bilaterale presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze, a margine della”Financing Growth and Innovation in Europe: Economic and Policy Challenges”. Evento è stato organizzato da Banca d’Italia e dalla Florence School of Banking and Finance. Inoltre ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul futuro del finanziamento dell’innovazione nell’UE.

Le delegazioni hanno anche visitato il progetto “Osteria Social Club” a Firenze. Una iniziativa emblematica di CDP nel settore dell’edilizia sociale e accessibile. Il progetto, inaugurato cinque anni fa, offre oggi alloggi a oltre 80 famiglie grazie a un sistema di affitti calmierati.

Sempre a supporto delle PMI

L’accordo tra CDP e ICO definisce quindi un quadro di collaborazione per sostenere iniziative su larga scala, tra cui investimenti nell’edilizia sociale e il supporto alla crescita delle PMI italiane e spagnole. Le due istituzioni si impegnano quindi a incentivare l’uso di strumenti di finanziamento alternativi per progetti di rilevanza internazionale. Sia nel contesto delle iniziative europee, in qualità di partner attuatori dell’UE, e anche all’interno delle proprie attività ordinarie.

Storica collaborazione tra CDP e ICO

Questa intesa consolida la storica collaborazione tra CDP e ICO. Insieme perano fianco a fianco anche nell’ambito dell’ELTI, l’associazione che riunisce le istituzioni finanziarie di sviluppo europee. La cooperazione si estende a gruppi di lavoro, partenariati e iniziative internazionali. Obiettivo: promuovere lo sviluppo di settori strategici come la sostenibilità, la digitalizzazione e l’edilizia sostenibile.