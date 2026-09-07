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Cato accelera l’accesso delle imprese alle gare pubbliche

Cato nasce dall’intuizione di due giovani fondatori che hanno visto con chiarezza un problema strutturale del mercato italiano. Partecipare alle gare d’appalto pubbliche è complesso, lento, frammentato e spesso proibitivo per le PMI. Andrea Zorzetto, oggi CEO, porta un percorso che unisce innovazione, policy e impatto sociale. Ha portato Plug and Play in Italia a soli 24 anni, ha fondato l’associazione Poliferie e ha lavorato come policy advisor al Tesoro britannico. Matteo Bossolini, CTO, programma da quando aveva dodici anni, ha lanciato la sua prima startup a diciassette e ha maturato esperienze internazionali tra Milano, Parigi e Berlino. Due profili complementari che hanno costruito una piattaforma AI verticale capace di automatizzare l’intero ciclo della gara pubblica.

Cato si rivolge a un pubblico preciso

Il pubblico di Cato è composto da PMI, grandi aziende, operatori del medicale, dell’IT, dei servizi e dell’edilizia, tutte realtà che potrebbero crescere grazie alle commesse pubbliche. Realtà che spesso non riescono a partecipare in modo competitivo. In Italia, gli appalti valgono 309 miliardi di euro, ma il 60% delle PMI fatica ancora a entrarvi. Solo il 15,7% utilizza strumenti di AI nei processi di candidatura, contro il 53,1% delle grandi imprese.

Colmare un divario

La piattaforma monitora oltre 27.000 fonti in tempo reale, legge automaticamente i documenti di gara, estrae requisiti e criteri, pre-compila la documentazione amministrativa e guida la preparazione tecnica ed economica. Le aziende mantengono sempre il controllo finale, ma risparmiano tempo, riducono errori e aumentano le probabilità di vincere. In pochi mesi, Cato ha già gestito migliaia di gare e conquistato 150 clienti attivi, segno di un bisogno reale e urgente.

Il nuovo round seed da 6 milioni di euro, guidato dal fondo olandese Keen Venture Partners, porta la raccolta complessiva a 7,6 milioni. E inoltre conferma l’interesse internazionale verso un mercato enorme e ancora poco digitalizzato. L’Italia, con le sue 22.000 stazioni appaltanti e la complessità normativa, è il terreno ideale per costruire una tecnologia che può scalare in tutta Europa.

Con i nuovi capitali, Cato rafforza la piattaforma, amplia la rete commerciale e cresce nel team, che conta già 35 persone. Tra i nuovi ingressi spicca Luisa Gamba. Ex Head of Partnerships Public Sector di Amazon Business Italia,  porta competenze strategiche nel rapporto tra tecnologia, procurement e settore pubblico.

Cato si rivolge a tutte le imprese che vogliono partevipare a gare pubbliche. E lo fa con un approccio AI-native, pensato per semplificare un mercato decisivo per la crescita del Paese. Chi vuole approfondire il funzionamento della piattaforma può esplorare il tema dell’AI nel procurement pubblico o capire meglio come Cato supporta PMI e grandi imprese.

Nella foto da sx Andrea Zorzetto CEO e Co founder Cato e Matteo Bossolini CTO e Co founder

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