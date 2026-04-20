Casta Diva firmarà le cerimonie dei Giochi del Mediterraneo 2026

Casta Diva Group continua la sua scalata nel mondo dei grandi eventi internazionali e lo fa con un nuovo colpo da maestro. Dopo il successo della Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi Milano‑Cortina 2026, si è aggiudicato il bando per le cerimonie di apertura e chiusura dei XX Giochi del Mediterraneo. Evento in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Una commessa dal valore di 2,45 milioni di euro, che conferma la crescita vertiginosa del gruppo nel settore degli eventi celebrativi su larga scala.

A firmare le due cerimonie sarà G2 Eventi, la sigla del gruppo specializzata nella progettazione e produzione di eventi live e digitali. Lo spettacolo andrà in scena allo Stadio Erasmo Iacovone, trasformato per l’occasione in un grande palcoscenico mediterraneo, con oltre 300 professionisti coinvolti tra creativi, tecnici, registi e maestranze. L’obiettivo è chiaro: costruire un racconto visivo potente, capace di valorizzare l’identità di Taranto e l’eredità culturale del Mediterraneo.

“Siamo entrati tra i protagonisti delle grandi cerimonie”

Per Andrea De Micheli, Presidente e CEO di Casta Diva Group, questa vittoria è la conferma di un percorso iniziato nel 2022. «Dopo Milano‑Cortina possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo: siamo entrati a pieno titolo tra i protagonisti del settore. Abbiamo trasformato un sogno in una realtà industriale».

Un entusiasmo condiviso da Francesco Paolo Conticello, Presidente e CEO di G2 Eventi, che sottolinea la forza del lavoro di squadra. «Ci siamo presentati come una squadra vera, con un linguaggio creativo riconoscibile. A Taranto porteremo un team che ha già dimostrato di saper reggere i grandi palcoscenici internazionali».

E poi c’è la visione artistica, affidata ad Angelo Bonello, che vede nelle cerimonie un’occasione per celebrare un Mediterraneo che unisce, non divide. «In un momento storico segnato da tensioni globali, vogliamo riportare al centro i valori dello sport, dell’arte e del dialogo tra i popoli. Come nell’antica Grecia, i Giochi tornano a essere una chiamata alla pace».

Un evento che vale per Taranto e per tutto il Mediterraneo

I Giochi del Mediterraneo 2026 coinvolgeranno 26 nazioni e migliaia di atleti. Le cerimonie saranno il biglietto da visita della manifestazione e un’occasione unica per rilanciare l’immagine di Taranto e della Puglia a livello internazionale. Un compito che Casta Diva e G2 Eventi affronteranno con la loro formula collaudata: creatività, tecnologia, affidabilità ed efficienza economica.

Chi è Casta Diva Group

Casta Diva è una multinazionale della comunicazione quotata su Euronext Growth Milan, attiva negli eventi corporate, luxury e pharma, nella produzione di spot, programmi TV, branded content e live entertainment. Con sedi in 13 città su 4 continenti, rappresenta uno dei network più estesi al mondo nella produzione di eventi e contenuti. Il gruppo riunisce diversi brand. Come Casta Diva Pictures, Akita Film, E‑Motion, G2 Eventi, Genius Progetti, Casta Diva Art & Show, First Class e Blue Note Milano, creando un ecosistema creativo capace di affrontare progetti globali con una visione integrata.