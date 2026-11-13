Case in vendita, i rischi della mancia al vicino “spione”

Ricevere un compenso in denaro per segnalare un appartamento in vendita sembra un modo semplice per arrotondare. Eppure, questa pratica sempre più diffusa nasconde gravi insidie legali, fiscali e legate alla privacy. Sempre più agenzie immobiliari ricorrono infatti ai cosiddetti “finder” o “starter”. Si tratta di privati cittadini o vicini ben informati che ricevono una “mancia” in cambio di soffiate utili. L’importo varia solitamente dai 50 ai 500 euro, ma può salire molto nel caso di immobili di pregio.

Questa attività agisce però in una pericolosa zona d’ombra e può trasformarsi facilmente in un illecito. Il primo fronte critico riguarda il confine con l’esercizio abusivo della professione. In Italia, l’intermediazione immobiliare è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati e iscritti alla Camera di Commercio. Solo questi professionisti hanno il diritto legale di percepire una vera e propria provvigione.

Gennaro Sposato, esperto di real estate dello studio internazionale Rödl

«Il semplice passaggio di un’informazione da parte di un privato, come la soffiata che il vicino vuole vendere casa, è lecito in quanto attività occasionale.Tuttavia, se il segnalatore supera questo confine e comincia a trattare il prezzo, organizzare le visite o negoziare commissioni, compie atti tipici della professione». In questo caso scatta l’illecito esercizio dell’attività di mediazione, con la perdita del diritto al compenso e pesanti sanzioni amministrative.

Un secondo terreno molto scivoloso riguarda la normativa sulla protezione dei dati personali. Condividere informazioni riservate sui proprietari espone infatti sia il cittadino sia l’agenzia a sanzioni molto severe.

Nadia Martini, legale di Rödl ed esperta di data protection

«Fornire il nome, il recapito o l’indirizzo di un proprietario a sua insaputa costituisce una comunicazione di dati priva di base giuridica», ricorda «Il segnalatore non ha alcun titolo legale, né il consenso del diretto interessato, per trasmettere questi dati». Anche l’agenzia che utilizza il contatto per chiamate commerciali senza informativa commette un trattamento illecito. Rischia così l’intervento del Garante Privacy, poiché ha l’obbligo di comunicare subito da quale fonte lecita ha ottenuto il numero.

Infine, c’è il capitolo legato al fisco e alle norme antiriciclaggio, spesso ignorato da chi incassa queste somme. Anche una piccola mancia va dichiarata al fisco tra i redditi diversi, se chi la riceve non ha la Partita IVA. L’agenzia immobiliare deve agire come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta d’acconto del 20% e rilasciando la Certificazione Unica. Se le segnalazioni diventano sistematiche, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’obbligo di aprire la Partita IVA o l’esistenza di lavoro non dichiarato. Scattano così violazioni per omessa fatturazione e mancata iscrizione previdenziale. Inoltre, pagare le soffiate in contanti o con metodi non tracciati viola le rigide norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sull’antiriciclaggio.