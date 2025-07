Casa della Piada scommette sulla pinsa: acquisita Pizze Vincenti

Casa della Piada (CRM S.p.A.), controllata dal fondo Wisequity VI gestito da Wise Equity, annuncia l’acquisizione del 100% di Pizze Vincenti. Si tratta di un’azienda specializzata nella produzione di pinsas artigianali e prodotti da forno per il canale Ho.Re.Ca.

Dai facciamoci una piada

Fondata in provincia di Cremona, Pizze Vincenti si è affermata per la qualità e l’innovazione delle sue ricette, diventando un punto di riferimento in un segmento in crescita. L’operazione consente a Casa della Piada di ampliare la propria capacità produttiva con un nuovo stabilimento a Cremona. Un punto che si aggiunge a quelli di Modena e Ravenna, migliorando efficienza logistica e copertura territoriale.

Sempre più pinsa nel mondo

La pinsa, apprezzata per salubrità e versatilità, è sempre più richiesta nei mercati internazionali. L’integrazione con Pizze Vincenti rafforza il piano di espansione globale di CRM. Permette l’ingresso nel retail e consolida la leadership nel settore bakery. Fabio Vincenti, fondatore e CEO di Pizze Vincenti, resterà alla guida dell’azienda e reinvestirà in CRM, garantendo continuità e sinergie operative. “Siamo entusiasti di accogliere Pizze Vincenti nella nostra famiglia,” ha dichiarato Marco Vespasiano, CEO di Casa della Piada. “Questa acquisizione ci permette di offrire un portafoglio prodotti più ricco e accelerare la crescita internazionale.”

Andrea Allorto, Presidente di CRM, ha aggiunto: “Un passo strategico per portare l’autenticità italiana nel mondo.” Secondo Wise Equity, l’operazione conferma l’approccio del fondo: investire in realtà di nicchia con forte potenziale, favorendo la crescita attraverso acquisizioni mirate e rafforzando la struttura industriale del gruppo.