Carozzi a Parigi: quando il formaggio sale sulla Tour Eiffel

Carozzi Formaggi arriva a Parigi con l’energia di chi non sta semplicemente partecipando a una fiera, ma sta portando con sé un pezzo di storia italiana. Il Salon du Fromage et des Produits Laitiers 2026, la più importante esposizione casearia di Francia e una delle più rilevanti al mondo. La presenza rappresenta per l’azienda di Pasturo un traguardo che profuma di latte, di grotte naturali, di Valsassina e di un saper fare che si tramanda da generazioni.

Il successo di Carozzi non nasce per caso

È il risultato di un percorso costruito con pazienza, qualità e una visione chiara. Trasformare la tradizione casearia della Valsassina in un linguaggio internazionale, capace di parlare ai buyer, ai professionisti e ai mercati esteri senza perdere autenticità. Pasturo è il cuore di tutto. Tra stagionature naturali e cultura casearia radicata nel territorio, Carozzi ha sviluppato un’identità forte, fatta di prodotti riconoscibili, cura delle materie prime e un equilibrio raro tra artigianalità e innovazione.

Arrivare a Parigi significa portare questa storia oltre confine

Il Salon du Fromage è un palcoscenico che conta: oltre 300 espositori, 450 marchi, rappresentanze da 15 Paesi. È il luogo in cui si incontrano le eccellenze mondiali del settore, dove si definiscono tendenze, gusti e direzioni del mercato. Per Carozzi, essere lì significa essere riconosciuta come una delle realtà italiane più credibili e interessanti del panorama caseario contemporaneo.

La terza generazione, rappresentata da Vera Carozzi, racconta questa partecipazione come un atto di identità. Ovvero portare a Parigi non solo il Taleggio DOP e le altre specialità, ma un modo di lavorare che nasce ogni giorno in Valsassina. È un messaggio chiaro: Carozzi non esporta solo prodotti, ma cultura, territorio e una visione d’impresa che unisce radici e futuro. Il percorso che ha portato l’azienda fino a questo exploit internazionale è fatto di investimenti, ricerca, ampliamento della gamma. Oltre che attenzione ai mercati esteri e una comunicazione che valorizza la storia senza trasformarla in nostalgia. Carozzi ha saputo crescere restando fedele a sé stessa, costruendo un brand che oggi parla a un pubblico sempre più ampio, curioso e attento alla qualità.

La partecipazione al Salon du Fromage 2026 non è quindi un punto di arrivo, ma un passaggio naturale in un cammino che guarda lontano. Dal cuore della Valsassina alla capitale francese, Carozzi Formaggi porta a Parigi un racconto fatto di eccellenza italiana, passione casearia e capacità di innovare senza perdere l’anima.