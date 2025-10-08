Carlo Stradi acquisisce il 100% di Custom S.p.A.

Custom S.p.A., multinazionale italiana leader nelle soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione dei servizi inaugura il nuovo anno fiscale con due importanti novità. Carlo Stradi, fondatore e Presidente del Gruppo, ha acquisito il 100% del capitale sociale. Inoltre ha annunciato la prossima apertura del nuovo Headquarters tecnologico ed ecosostenibile a Castelguelfo di Parma. L’operazione di buy-out, perfezionata il 30 settembre, è stata resa possibile grazie al supporto di BPER Corporate & Investment Banking e BNL BNP Paribas. L’assistenza legale è stata curata dallo studio Nunziante Magrone, mentre le banche sono state affiancate da Dentons.

“Dopo 33 anni al timone di Custom, ho deciso di compiere un ulteriore passo per concentrare le risorse e intraprendere un nuovo percorso di crescita, sia organica che inorganica,”. Ha detto Stradi. “Questa acquisizione è un impegno a lungo termine, un segnale concreto di fiducia per partner, fornitori e territorio.”

Crescita e internazionalizzazione

Custom è presente in 71 Paesi con stabilimenti produttivi in Italia, India, Cina, Vietnam e Brasile. Il Gruppo conta 580 collaboratori diretti. Ha raggiunto un fatturato netto consolidato di oltre 150 milioni di euro nel FY 24/25, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Il piano industriale quinquennale punta a superare i 200 milioni di euro.

Negli anni, Custom ha integrato aziende strategiche come Italiana Macchi, Bizeta, Touchwindow, Netrising e Amtek, rafforzando il Made in Italy tecnologico. Ha inoltre fondato Custom America (2012) e Custom Brasile (2018), consolidando la propria offerta e presenza internazionale.

Il nuovo Headquarters: innovazione e sostenibilità

Il nuovo Headquarters sorgerà su un’area di 24.000 mq, con 9.000 mq di uffici pensati per il benessere delle persone, l’autosufficienza energetica e la contaminazione tra competenze. Sarà un hub avveniristico che rappresenta la visione di lungo periodo del Gruppo, parte di un progetto più ampio che ha già portato alla concentrazione delle risorse a Busto Arsizio e nel moderno Hub di Mestre. Con questa acquisizione, Carlo Stradi diventa azionista unico di Custom S.p.A., rafforzando la leadership globale del Gruppo e tracciando una nuova traiettoria di crescita, fondata su innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Un nuovo inizio è già cominciato.