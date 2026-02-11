Carlo Noseda guida Balich Wonder Studio per un live entertainment globale

Carlo Noseda è stato nominato CEO di Balich Wonder Studio, come annunciato da una nota internazionale di Banijay Group. Il suo ingresso, effettivo dal 1° marzo 2026, segna l’avvio di una nuova fase di crescita per il gruppo globale di live entertainment, parte di Banijay Live e guidato dal Chairman Marco Balich. La sua missione sarà definire e guidare la strategia di espansione di lungo periodo e rafforzare il posizionamento internazionale della società.

Chi è Carlo Noseda

Noseda arriva da un percorso di grande rilievo. Per quindici anni ha guidato M&C Saatchi Group Europe, che ha contribuito a costruire dal 2010, ricoprendo anche il ruolo di membro del global executive leadership team del gruppo. Nel corso della sua carriera ha promosso integrazione, innovazione e crescita nei principali mercati europei, lavorando su progetti ad alto impatto culturale per brand italiani e internazionali. Il suo profilo unisce pubblicità, brand strategy, intrattenimento, produzione ed experiential marketing. Con una solida esperienza in operazioni di crescita, lancio di nuove realtà e M&A.

«Carlo entra in Balich Wonder Studio in un momento particolarmente significativo del nostro percorso». Ha commenta to Marco Balich. «Siamo in una fase di forte ambizione creativa e crescita sostenuta. Cercavamo un leader strategico capace di guidare il business nella sua prossima fase di successo commerciale. In lui troviamo un manager globale, multidisciplinare, con una comprovata capacità di guidare innovazione e crescita su larga scala».

Noseda accoglie la sfida con entusiasmo

«È un onore entrare in Balich Wonder Studio, un’azienda italiana davvero innovativa, riconosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza creativa e i suoi eventi dal vivo rivoluzionari. Le esperienze live sono ciò che connette le persone a livello emotivo, qualcosa di cui oggi abbiamo più bisogno che mai. Sono entusiasta di costruire sull’eredità dei partner dell’azienda, combinando creatività, produzione e tecnologia».

Chi è Balich Wonder Studio

Balich Wonder Studio è uno dei player più riconosciuti al mondo nella creazione di cerimonie, show e grandi eventi. Famoso per produzioni spettacolari come la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina allo Stadio di San Siro. Opera su scala internazionale con sedi a Milano, Parigi, Dubai e Riyadh. I suoi progetti coinvolgono anche istituzioni, organizzazioni culturali e governative, oltre ai principali brand del lusso globale. Negli ultimi 18 mesi ha firmato eventi come la FIFA Club World Cup negli USA, lo show della finale di UEFA Champions League, la Coppa d’Africa in Marocco. Oltre a esperienze per Buccellati, Samsung, Dolce & Gabbana, Unipol, Ferrari, Esselunga, Bulgari e progetti in Medio Oriente come gli Islamic Games e il Minsk Global Forum.

Acquisita nel 2023 da Banijay Entertainment, Balich WS fa quindi parte del portafoglio Banijay Live, guidato dal CEO François de Brugada, sotto la leadership del CEO di Banijay, Marco Bassetti.