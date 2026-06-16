Carer accelera: con Komatsu apre il mercato australiano dei carrelli elettrici heavy‑duty

Carer continua a espandere la propria presenza globale. Ora compie un passo decisivo entrando nel mercato australiano grazie a una partnership strategica con Komatsu Forklift Australia Pty Ltd, uno dei principali operatori nazionali nella movimentazione industriale. Per l’azienda italiana, leader nella produzione di carrelli elevatori elettrici ad alta portata, si tratta di un traguardo importante. Traguardo che consolida un percorso internazionale iniziato cinquant’anni fa e oggi presente in oltre 100 Paesi.

Carer punta sulla movimentazione australiana

L’Australia è un mercato particolare: vasto, complesso, caratterizzato da settori ad altissima intensità di movimentazione come mining, energia, logistica su lunghe distanze e portualità. Qui servono mezzi robusti, affidabili e capaci di operare in ambienti remoti, spesso estremi. È proprio in questo scenario che Carer ha individuato un’opportunità ideale per la sua tecnologia 100% elettrica heavy‑duty. Una tecnologia progettata per sostituire i mezzi termici nelle applicazioni più gravose.

La scelta di Komatsu Forklift Australia come partner non è casuale

L’azienda australiana dispone di oltre dieci filiali e centri di assistenza diretti, sessant’anni di esperienza e una reputazione consolidata nel mercato locale. Una struttura capillare che permette a Carer di garantire un servizio premium. Vendita, noleggio, assistenza post‑vendita e manutenzione con standard elevati, perfettamente integrati nelle esigenze dei comparti logistici, manifatturieri e infrastrutturali australiani.

Il debutto ufficiale della gamma Carer è avvenuto durante due eventi dedicati: il Melbourne Branch Open Day del 22 aprile e l’evento di Adelaide del 20 maggio. I clienti hanno potuto vedere da vicino le soluzioni elettriche Carer, apprezzandone la capacità di operare fino a 20 T di portata con baricentro 1200 mm.

Una gamma articolata in serie pensate per ogni esigenza.

– A per le applicazioni heavy‑duty.

– B per prestazioni equivalenti ai mezzi termici.

– K per la movimentazione nei container.

– R per utilizzi versatili.

– Z per gli spazi più ridotti.

Efficienza energetica, costi di manutenzione ridotti e operatività silenziosa

La risposta del mercato è stata quindi immediata. Durante gli eventi sono arrivate anche le prime richieste da parte degli operatori australiani, segno di un interesse crescente verso soluzioni elettriche affidabili e ad alte prestazioni. Un trend favorito dall’aumento dei costi dei carburanti e dalla pressione verso operazioni a zero emissioni, che rende la proposta Carer particolarmente competitiva.

L’ingresso in Australia rappresenta un nuovo capitolo nella strategia internazionale dell’azienda, oggi parte del gruppo Unicar, dealer ufficiale Yale e Hyster per l’Italia. Un gruppo che ha contribuito a rafforzare la capacità di Carer di innovare nel segmento elettrico. E inoltre portare nel mondo soluzioni progettate e prodotte interamente in Emilia‑Romagna, a Cotignola (Ravenna).