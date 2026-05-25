Carceri, imprese e formazione: il protocollo CNUPP–ANDISU parla elle PMI

La firma del protocollo d’intesa tra CNUPP e ANDISU, ospitata dall’ERSU di Sassari, non è un atto formale né un’iniziativa confinata al mondo accademico. È un passaggio che tocca temi. Profondi: il diritto allo studio, l’inclusione sociale, la funzione rieducativa della pena e la possibilità concreta di costruire percorsi di reinserimento attraverso la formazione universitaria. E, soprattutto, è una notizia che riguarda anche il mondo delle imprese, perché parla di competenze, capitale umano, responsabilità sociale e futuro del lavoro.

Il cuore dell’iniziativa è semplice e radicale

L’iniziativa intende garantire alle persone detenute o in esecuzione penale esterna la possibilità di studiare all’università con gli stessi strumenti, servizi e opportunità degli altri studenti. Il protocollo tra CNUPP e ANDISU nasce proprio per questo. Coordinare i Poli universitari penitenziari, rafforzare le sinergie con gli enti regionali per il diritto allo studio, semplificare l’accesso ai servizi. E inoltre sostenere chi decide di intraprendere un percorso universitario durante la detenzione. È un impegno che si fonda sugli articoli 3, 27 e 34 della Costituzione e che riconosce allo studio un ruolo decisivo nei percorsi di reinserimento.

Una tavola rotonda mette fa dialogare carceri e istituzioni

La tavola rotonda di Sassari mette in dialogo università, amministrazione penitenziaria, enti regionali, garanti dei detenuti e istituzioni politiche. È un confronto che parte da un dato di realtà: dove esistono Poli universitari penitenziari attivi, come quello dell’Università di Sassari, i risultati sono tangibili. Aumentano le iscrizioni, migliorano i percorsi individuali, si riduce la recidiva e cresce la possibilità di costruire un futuro professionale dopo la pena.

ERSU Sassari, come ha ricordato il presidente Daniele Maoddi, ha scelto di investire in modo strutturato. Dare sostegno economico al Polo, alloggi dedicati, accesso alla mensa universitaria, materiali didattici e attività culturali. È una scelta politica e culturale: portare il diritto allo studio “fino alle periferie umane ed esistenziali”.

Ma perché questa notizia riguarda anche le imprese?

Perché il reinserimento non è solo un tema sociale: è un tema economico. Le aziende italiane affrontano una carenza crescente di competenze, soprattutto nei settori tecnici, digitali e professionali. Investire in percorsi formativi per persone detenute significa ampliare il bacino di talenti, ridurre i costi sociali della recidiva. E inoltre favorire l’occupazione e costruire un modello di responsabilità sociale che oggi è sempre più richiesto da clienti, investitori e stakeholder. Un’impresa che sceglie di collaborare con i Poli universitari penitenziari o con gli enti per il diritto allo studio può contribuire a formare nuove competenze, attivare tirocini, sostenere borse di studio, partecipare a progetti di reinserimento. È un modo concreto per unire crescita economica e impatto sociale, un tema sempre più centrale nelle strategie ESG e nella reputazione aziendale.

Il protocollo CNUPP–ANDISU non è solo un accordo istituzionale

È un modello di Paese che crede nella formazione come strumento di libertà, nella cultura come leva di reinserimento e nella collaborazione tra università, enti pubblici e imprese come motore di sviluppo. Lo studio può cambiare il destino di una persona e, di conseguenza, migliorare la società in cui quella persona tornerà a vivere e lavorare. Per chi opera nel mondo produttivo, questa è una notizia da osservare con attenzione. Perché parla di futuro, di capitale umano e di un’Italia che sceglie di investire nelle persone, anche nelle più fragili, per costruire un sistema più giusto, più competente e più competitivo.