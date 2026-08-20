Cara Serie A ma quanto mi costi? Mille euro per un anno in tv

Il nuovo campionato è alle porte e, come ogni agosto, per i tifosi italiani arriva il momento di scegliere l’abbonamento calcio più adatto per seguire la propria squadra. L’analisi di Facile.it mostra un quadro chiaro. La stagione 2026/2027 sarà più cara per chi sceglie la formula mensile, mentre diventa più conveniente l’abbonamento annuale. Una dinamica che incide in modo significativo sul budget dei tifosi, soprattutto di chi vuole seguire non solo la Serie A, ma anche Champions League, Europa League e Conference.

La spesa minima per Serie A e Champions è di 669 euro

La spesa minima per vedere Serie A + Champions League è di 669 euro con l’abbonamento annuale, ma può arrivare a 984 euro con la formula mensile. Il costo cresce o diminuisce a seconda delle competizioni in cui è impegnata la propria squadra. Seguire solo la Serie A richiede 379 euro l’anno, mentre seguire Inter, Napoli, Roma o Como in Champions porta la spesa ai livelli più alti.

Il pacchetto mensile è aumentato del 10%

La tendenza è netta: i pacchetti mensili aumentano del 9,5%, mentre quelli annuali calano del 6%. Una scelta che spinge i tifosi più fedeli verso la formula annuale, mentre chi preferisce la flessibilità continua a pagare di più. Il confronto europeo conferma che l’Italia non è tra i Paesi più costosi. In Spagna seguire LaLiga e le coppe costa quasi 1.400 euro. In Inghilterra poco più di 900 euro, in Germania circa 864 euro. I più fortunati sono i francesi, che con 600 euro seguono Ligue 1 e coppe europee.

La differenza sta nel numero degli abbonamenti necessari

La differenza principale? In Spagna basta un solo abbonamento per vedere tutto, mentre in Italia occorre combinare più piattaforme. È qui che entra in gioco la capacità di scegliere l’offerta giusta, confrontare i pacchetti e capire quale combinazione permette di risparmiare senza rinunciare alle partite più importanti.

L’abbonamento annuale è la scelta più vantaggiosa per chi vuole seguire tutta la stagione, mentre quello mensile offre flessibilità ma costa di più. In ogni caso, il consiglio è confrontare le offerte e valutare attentamente quali competizioni si vogliono seguire.

La foto di copertina è di Julia