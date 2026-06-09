Cara PMI, dove sono i tuoi dati?

La ricerca Data Hosting in Europe: Insights & Shift di team.blue mette a nudo un paradosso che riguarda da vicino le PMI europee. Mentre il cloud diventa il motore della competitività, la consapevolezza su dove risiedano i dati — e sotto quale giurisdizione — resta sorprendentemente fragile. Più di una PMI su due non sa se i propri dati siano archiviati all’interno dell’Unione Europea, e quasi tre su quattro temono che possano essere conservati o accessibili negli Stati Uniti. Una percezione che non nasce dal nulla, ma da un ecosistema normativo complesso, dove strumenti come il U.S. CLOUD Act e il GDPR possono entrare in tensione, alimentando dubbi e incertezze.

La paura delle PMI

Per le PMI, questa incertezza non è un dettaglio tecnico: è un fattore strategico. La localizzazione dei dati incide sulla sicurezza, sulla continuità operativa, sulla compliance e persino sulla fiducia dei clienti. Non stupisce che una PMI su cinque stia valutando di spostare i propri dati verso provider europei. Mentre oltre la metà registra una crescente pressione da parte di clienti e management per ottenere maggiore trasparenza. È un segnale chiaro: il cloud non è più solo un’infrastruttura, ma un tema di governance.

La ricerca evidenzia come la sovranità del dato stia diventando un criterio di scelta tanto quanto performance, scalabilità o costi. L’entrata in vigore dell’EU Data Act, con i suoi nuovi requisiti di portabilità e condivisione, rafforza ulteriormente questa tendenza. Le PMI devono poter sapere dove sono i dati, chi può accedervi e secondo quali regole. È qui che il cloud europeo assume un ruolo decisivo, offrendo un equilibrio tra innovazione, protezione e conformità normativa.

Il panorama delle scelte di storage è variegato. Il 32,1% delle PMI affida i propri dati a team.blue, seguito da Google Cloud e Microsoft Azure, mentre una quota non trascurabile gestisce soluzioni autonome o non sa indicare dove risiedano i propri dati. Questo dato racconta una verità semplice. Molte PMI hanno adottato il cloud senza una piena valutazione delle implicazioni giuridiche e operative. Oggi, però, la maturità digitale richiede un salto di qualità.

Come sottolinea Claudio Corbetta, Group CEO di team.blue, la trasparenza e la governance del dato stanno diventando un elemento chiave di fiducia e competitività. Le PMI cercano ambienti digitali integrati, dove servizi e infrastrutture lavorino in modo fluido. Ma soprattutto dove la giurisdizione sia chiara e allineata ai principi europei. Ecosistemi come quello di team.blue rispondono a questa esigenza, offrendo un cloud che unisce innovazione, sicurezza e sovranità.

Per le PMI il messaggio è preciso

Il cloud è un alleato strategico, ma richiede consapevolezza. Significa valutare la giurisdizione, comprendere le implicazioni normative, scegliere provider trasparenti e capaci di garantire un controllo effettivo sul ciclo di vita del dato. Significa, in altre parole, trasformare il cloud da semplice servizio a leva di fiducia e crescita.