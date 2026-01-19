Car Clinic acquisisce le carrozzerie Inferno e Golgi

Car Clinic, primo network di carrozzerie di proprietà in Italia, prosegue il suo percorso di crescita con l’acquisizione di quattro carrozzerie appartenenti alla famiglia Faini. Le due sedi Inferno di Sondrio e Talamona (SO), attive dal 1975 e punto di riferimento per gli automobilisti valtellinesi, e le due carrozzerie Golgi di Milano e Concorezzo (MB). Con questa operazione, il numero di carrozzerie di proprietà sale a 58. Mentre la rete complessiva raggiunge 130 centri su tutto il territorio nazionale.

Un’accelerazione del piano di espansione

L’acquisizione si inserisce nel più ampio piano di sviluppo territoriale di Car Clinic, che nel 2025 ha servito oltre 65.000 clienti in Italia, ottenendo una valutazione media di 9/10 nei questionari di soddisfazione.

A sostegno della crescita, nel 2024 l’azienda ha investito oltre 12 milioni di euro in impianti e macchinari e 1 milione di euro l’anno nella formazione del personale attraverso il progetto Academy.

Negli ultimi anni Car Clinic ha registrato una crescita costante: aumento del fatturato, ampliamento dell’organico del 40% e incremento dei centri da 108 a 130.

Nuovi professionisti e tecnologie all’avanguardia

Le quattro carrozzerie coinvolte contano 25 dipendenti. Entreranno nel network Car Clinic beneficiando di formazione continua, percorsi di crescita professionale e dei benefit contrattuali previsti.

Ogni centro sarà dotato delle tecnologie avanzate utilizzate da Car Clinic

tintometro semi‑automatico per ottimizzare la preparazione delle tinte.

dispositivi per la ricalibrazione dei sistemi ADAS.

certificazioni PES, PAV e PEI, indispensabili per operare in sicurezza sui veicoli elettrici.

aree di lavoro dedicate e isolate per garantire massima protezione.

Una storia familiare che entra in un network nazionale

Nata come realtà artigianale e guidata dalla famiglia Faini, Carrozzeria Inferno ha ampliato negli anni la propria presenza con le sedi Golgi a Milano e Concorezzo.

«L’ingresso in Car Clinic rappresenta per noi un passaggio naturale e strategico». Dice Enrico Faini, Founder di Carrozzeria Inferno. «Entriamo in un gruppo solido e riconosciuto a livello nazionale, con cui condividiamo valori e visione. Questa operazione valorizzerà il lavoro svolto finora, offrendo nuove opportunità al nostro team e un servizio ancora più efficiente ai clienti.»

Un’integrazione basata su valori condivisi

«Abbiamo riconosciuto nelle carrozzerie Inferno e Golgi una forte affinità nella cultura d’impresa, orientata al servizio impeccabile e alla centralità del cliente». Commenta Andrea Concina, Operation Director di Car Clinic. «Integrando queste eccellenze, rafforziamo il nostro obiettivo: restituire ogni veicolo in condizioni impeccabili, garantendo qualità, sicurezza e serenità agli automobilisti.»