Capco si rafforza con Massimo Paltrinieri Head of Insurance Market

Capco, società di consulenza globale in management e tecnologia del Gruppo Wipro, ha nominato Massimo Paltrinieri a Partner e Head of Insurance Market per l’Italia. In questo modo consolida il proprio impegno nel settore assicurativo in una fase di profonda trasformazione.

Con una carriera di oltre vent’anni nei servizi finanziari, Paltrinieri ha ricoperto ruoli di rilievo tra cui Global Head of Information Systems in Generali. Ha collaborato con Commerzbank, McKinsey, Deloitte, Salesforce e Banca IFIS come senior advisor. Paltrinieri guiderà lo sviluppo di soluzioni strategiche per le compagnie assicurative italiane, valorizzando l’esperienza maturata in ambito tecnologico e gestionale.

La sede italiana di Capco con base a Milano, collabora con banche, assicurazioni e società finanziarie

Adozione dell’intelligenza artificiale.

Digitalizzazione dei processi operativi.

Modernizzazione dei sistemi data & analytics.

Conformità normativa.

Customer experience evoluta.

Yannis Skiadas, Partner e Responsabile europeo per l’insurance

“Il mercato italiano dei servizi assicurativi sta vivendo una trasformazione profonda. Le compagnie stanno ridefinendo l’offerta puntando su efficienza e innovazione. Capco, insieme alla competenza di Massimo, è pronta a supportare questa evoluzione.”

Giovanni Zappavigna, Executive Director

“In soli due anni, Capco Italy si è affermata come partner strategico per la modernizzazione del settore bancario e assicurativo, Con Massimo Paltrinieri, rafforziamo la nostra capacità di costruire soluzioni su misura e nuove partnership di successo.”

Opera a livello globale con oltre 8.000 professionisti in 36 uffici e vanta oltre 25 anni di esperienza nella consulenza per i servizi finanziari. La sua cultura aziendale “Be Yourself at Work” e l’approccio inclusivo stimolano innovazione e cambiamento duraturo.