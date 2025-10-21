Camst assegna 44 borse di studio ai figli di dipendenti

Per l’80° anniversario, Camst group, tra le principali realtà italiane nella ristorazione collettiva e nei facility services, rinnova il proprio impegno verso la formazione e il benessere delle famiglie dei dipendenti, Il gruppo ha assegnato 44 borse di studio per meriti accademici ai figli laureati nell’anno accademico 2024-2025. Si tratta di dieci borse in più rispetto al 2024, a conferma di un welfare aziendale sempre più inclusivo e orientato alla crescita sostenibile.

I premiati si sono laureati nei tempi previsti e con votazioni elevate. Quindi ameno 110/110 per gli indirizzi umanistici e 108/110 per quelli scientifici. A 41 studenti è stato riconosciuto un contributo di 1.000 euro. Mentre tre giovani hanno ricevuto un premio speciale di 1.500 euro per aver dedicato la propria tesi ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Francesco Malaguti, presidente di Camst group

“Sostenere i giovani e la loro formazione significa investire nel futuro delle nostre comunità.Questo progetto quindi rappresenta il nostro modo concreto di essere impresa responsabile, generando valore economico, sociale e umano.”

I vincitori del Premio Sostenibilità, che include un bonus aggiuntivo di 500 euro

Enrico Cicconi (Roma)

Martina Crepaldi (Brescia) (foto grande)

Alessia Marinetti (Pordenone)

I 44 studenti premiati provengono da 20 città italiane, con una forte rappresentanza da Emilia-Romagna (12), Friuli-Venezia Giulia (10), Toscana (5), Liguria (4), Lazio (3). E ancora Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto (2 ciascuna), e Sardegna e Umbria (1 ciascuna).

Questa iniziativa si inserisce quindi nel percorso di trasformazione sostenibile di Camst group, che nel 2025 ha ottenuto la certificazione B Corp. Camst rafforza il proprio impegno verso una crescita inclusiva e rigenerativa. Le borse di studio rappresentano uno dei tanti strumenti di welfare messi in campo dall’azienda. Obiettivo: valorizzare le persone e promuovere un modello di impresa partecipativa.

Chi è Camst

E’ una Società Cooperativa Benefit, fondata a Bologna nel 1945. Con oltre 11.000 dipendenti, opera in tutta Italia nei settori della ristorazione collettiva e commerciale, del banqueting e del facility management. Serve scuole, aziende, ospedali e case di cura. Attraverso marchi come Tavolamica, NOI, Dal 1945 Gustavo Italiano e Dettagli catering, promuove scelte alimentari di qualità e un approccio sostenibile alla cura delle persone e dell’ambiente.