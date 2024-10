C2Partners accoglie Alessandro Zollo nel team dei partner

C2Partners, società di consulenza direzionale specializzata nel settore dei servizi finanziari, rafforza la sua squadra con l’ingresso di un nuovo partner di spicco. Si tratta di Alessandro Zollo, ex Ad e Dg di Bancomat Spa, che fino al giugno scorso ha guidato l’importante azienda italiana nel settore dei pagamenti digitali.

C2Partners rafforza la leadership con un ex CEO di prestigio

Zollo, romano di 63 anni, vanta una carriera trentennale nel settore bancario, con una particolare specializzazione nei pagamenti. La sua esperienza abbraccia ruoli chiave in istituzioni di rilievo come ABI (Associazione Bancaria Italiana), istituti finanziari e società di consulenza strategica. Durante la sua carriera, ha avuto un ruolo determinante nella nascita e nello sviluppo dei circuiti Bancomat e PagoBancomat, accompagnando la trasformazione di Bancomat Spa da consorzio a società per azioni.

L’esperienza trentennale di Zollo nel settore bancario e dei pagamenti

Durante il suo mandato come CEO di Bancomat Spa, Zollo ha rafforzato la posizione dell’azienda nel panorama dei pagamenti digitali in Italia. Sotto la sua guida, Bancomat Spa ha raggiunto numeri impressionanti: 115 banche socie, 34 milioni di carte in circolazione. E con oltre 100 miliardi di euro in pagamenti gestiti e più di 2,5 miliardi di transazioni annue. Il suo contributo ha reso l’azienda un attore centrale nel sistema di pagamenti digitali italiano.

Obiettivi di crescita e sviluppo per C2Partners nel 2024

Ugo Massa, Presidente e CEO di C2Partners, ha espresso grande soddisfazione per l’ingresso di Zollo nel gruppo: “L’arrivo di un manager del calibro di Zollo consolida il nostro posizionamento come una delle principali società di consulenza con competenze distintive e una capacità unica di offrire consulenza strategica di alto valore. Il suo contributo sarà cruciale per la nostra crescita futura”.

Sinergia tra consulenza e leadership: un ritorno alle origini per Zollo

Da parte sua, Zollo ha accolto con entusiasmo la nuova sfida professionale: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in C2Partners. Vedo numerose opportunità di crescita e sviluppo. Il mio ritorno alla consulenza mi permetterà di mettere a disposizione dei clienti l’esperienza maturata come CEO, che mi ha portato a gestire sfide complesse e a cogliere importanti occasioni di sviluppo”.

C2Partners, che oggi conta un team di oltre 30 professionisti, ha eseguito nel 2024 numerosi mandati per più di 20 banche e società di servizi finanziari e assicurativi, consolidando il proprio ruolo di consulente strategico di riferimento nel settore. L’ingresso di Zollo rappresenta un’ulteriore spinta verso la crescita e l’espansione dell’azienda, che mira a rafforzare la propria presenza nel mercato della consulenza per i servizi finanziari.