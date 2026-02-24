C.R.E.A. Sanità avvia il master di II livello in Economia e Management della Sanità

Sono ufficialmente aperte le pre‑iscrizioni al master di II Livello in Economia e Management della Sanità. Un percorso che negli anni si è affermato come uno dei più autorevoli in Italia per chi desidera operare nei ruoli direzionali del settore sanitario. Il master è promosso dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma “Tor Vergata” e realizzato in collaborazione con C.R.E.A. Sanità. C.R.E.A. è un centro di riferimento nazionale per la ricerca economica applicata alla sanità. Si tratta di un programma che ha radici solide. Attivo come Master di II livello dal 2015/2016, è presente come corso di perfezionamento e come Master di I livello. Ha formato negli anni centinaia di professionisti oggi impegnati nella governance di strutture sanitarie pubbliche e private.

Formare manager per dirigere servizi sanitari

Il percorso è pensato per fornire competenze teoriche e operative indispensabili per dirigere servizi sanitari complessi. E inoltre affrontare le sfide della programmazione, gestire risorse e processi, comprendere i meccanismi economici che regolano il settore e interpretare le trasformazioni in atto. Il master consente di ottenere 60 crediti formativi universitari e garantisce ai professionisti sanitari l’esonero dall’obbligo ECM. Si tratta di un vantaggio significativo per chi già lavora in ambito clinico o gestionale.

La didattica è organizzata in modalità blended, alternando lezioni a distanza, incontri in presenza e sessioni sincrone. È un modello che permette di conciliare studio e lavoro, mantenendo un alto livello di interazione con docenti e colleghi. La piattaforma digitale consente di seguire le lezioni anche in differita, consultare materiali didattici, approfondire contenuti attraverso documenti, slide e video. E inoltre svolgere esercitazioni e test di autoapprendimento. È un approccio moderno, costruito sulle esigenze di professionisti che necessitano di flessibilità senza rinunciare alla qualità formativa.

C.R.E.A. Sanità risponde alle esigenze di un settore n trasformazione

Il programma si articola in una parte comune, dedicata ai fondamenti di economia e politica sanitaria, economia aziendale, statistica ed epidemiologia. E inoltre organizzazione e programmazione sanitaria e diritto e legislazione sanitaria. E inoltre in una parte specialistica che permette di scegliere tra 5 indirizzi. Clinico‑manageriale, amministrativo‑gestionale, coordinamento e management dell’assistenza primaria, regolatorio per il settore farmaceutico e dei medical devices, valutazione dei sistemi, dei progetti e delle tecnologie sanitarie. È una struttura pensata per rispondere alle esigenze di un settore in profonda trasformazione. Dove la capacità di integrare competenze economiche, gestionali e cliniche è sempre più richiesta.

Il costo di iscrizione è pari a 4.000 euro, pagabili in due rate. Un investimento, quindi, che riflette la qualità del percorso, la competenza del corpo docente e la possibilità di accedere a una rete professionale ampia e consolidata. Il Master rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera crescere professionalmente, assumere ruoli di responsabilità. Oppure riposizionarsi in un settore che richiede figure capaci di leggere i cambiamenti, guidare processi complessi e contribuire alla sostenibilità del sistema sanitario.

E’ possibile consultare la pagina dedicata sul sito di C.R.E.A. Sanità o contattare direttamente la segreteria didattica al numero 366.8793416 o all’indirizzo formazione@creasanita.it. È un’occasione preziosa per chi vuole costruire una carriera solida nel management sanitario e contribuire in modo concreto all’evoluzione del sistema.