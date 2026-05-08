BWH Hotels ha un nuovo CdA. Marcheselli ancora al timone

BWH Hotels Italy & SEE apre un nuovo capitolo della propria storia con il rinnovo del CdA per il triennio 2026‑2028, un passaggio che conferma la solidità del gruppo e la continuità della sua visione strategica. L’Assemblea dei Soci, riunita in Sicilia in occasione della Spring Convention, ha riconfermato Walter Marcheselli alla Presidenza.

Una scelta che racconta molto del momento che sta vivendo BWH Hotels: crescita, stabilità e una governance capace di rappresentare in modo equilibrato le diverse anime del gruppo. Accanto a Marcheselli, sono stati riconfermati anche Giovanni Simonetto e Francesco Incerti nel ruolo di Vicepresidenti. Il nuovo CdA riunisce imprenditori provenienti da aree geografiche e tipologie di strutture differenti, a testimonianza della ricchezza del network. Presenti Andrea Boccardi, Fabio Borio, Ludovica Clarioni, Maria De Scrilli, Camilla Doni, Francesco Incerti, Walter Marcheselli, Gina Primavera, Giovanni Simonetto e Fulvio Soave.

La CEO Sara Digiesi ha sottolineato come questa squadra rappresenti al meglio la varietà e la forza del brand. Una governance capace di guidare il gruppo in un mercato in continua evoluzione, con scelte strategiche che valorizzino ogni associato e rafforzino la competitività del network.

Un triennio che si apre con nuove sfide e nuove opportunità

Il rinnovo del board arriva in un momento particolarmente dinamico per BWH Hotels Italy & SEE. Il gruppo sta infatti consolidando la propria presenza nel segmento upscale e upper‑midscale, ampliando l’offerta di servizi digitali e sostenibili. E inoltre rafforzando la propria identità come Società Benefit, con un impegno crescente verso innovazione, responsabilità sociale e valorizzazione del territorio.

L’accelerazione di BWH Hotels

Per esempio con l’espansione del portfolio con nuove strutture in Italia e nell’area South East Europe. L’evoluzione dei programmi di loyalty e dei servizi digitali. e l’attenzione crescente alla sostenibilità, con iniziative dedicate all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale. E con il rafforzamento delle partnership strategiche nel settore hospitality e travel.

Il nuovo CdA avrà il compito di guidare questa traiettoria, mantenendo un equilibrio tra continuità e innovazione, tra radicamento territoriale e visione internazionale.

Una governance che guarda lontano

La riconferma di Marcheselli rappresenta un segnale chiaro al settore. BWH Hotels punta su una leadership stabile, capace di interpretare i cambiamenti del mercato e di accompagnare il network verso un futuro in cui tecnologia, sostenibilità e qualità dell’esperienza saranno sempre più centrali. Il triennio 2026‑2028 si apre dunque con una squadra solida, una strategia definita e un obiettivo chiaro. Continuare a far crescere il brand BWH Hotels Italy & SEE, valorizzando la forza del network e offrendo agli ospiti un’ospitalità sempre più contemporanea, responsabile e competitiva.