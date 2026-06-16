BV Tech punta in alto con Celia Pelaz Pérez

BV Tech continua a muoversi con decisione nel panorama europeo della cybersecurity e dei servizi ICT, e lo fa con una scelta che racconta molto delle sue ambizioni. L’ingresso di Celia Pelaz Pérez nel CdA segna un passaggio strategico per una società . Dopo la partnership con PX3 Partners, infatti l’azienda sta accelerando il proprio percorso di crescita internazionale e il consolidamento nei mercati più competitivi.

BV Tech opera nella protezione delle infrastrutture critiche

BV Tech è oggi uno dei principali operatori europei nella protezione delle infrastrutture critiche, nella sicurezza informatica e nei servizi tecnologici avanzati. Negli ultimi anni ha ampliato il proprio portafoglio, investito in piattaforme proprietarie e rafforzato la propria presenza nei settori difesa, energia, tlc e pubblica amministrazione. La partnership con PX3 Partners, annunciata nel 2025, ha dato ulteriore impulso a questa traiettoria. L’obiettivo è quello di trasformare BV Tech in un vero leader europeo della cybersecurity, capace di competere con i grandi player internazionali.

In questo contesto si inserisce la nomina di Celia Pelaz Pérez, figura di primo piano nel mondo della difesa e dello spazio. Oggi COO di Spire Global e futura CEO di S‑Tech Defence GmbH, porta in BV Tech oltre vent’anni di esperienza maturata in aziende globali. Ha sviluppato competenze che spaziano dalla gestione di programmi complessi alla strategia industriale, fino allo sviluppo di tecnologie avanzate per la sicurezza. Il suo profilo internazionale è allineato alla direzione che l’azienda sta prendendo: diventare un punto di riferimento europeo nella protezione digitale e nella gestione dei rischi tecnologici.

Pelaz Pérez rafforza la governance di BV Tech

La presenza di Pelaz Pérez nel CdA rafforza la governance in un momento in cui la cybersecurity non è più un tema tecnico, ma una priorità geopolitica ed economica. Le aziende e le istituzioni europee si trovano a fronteggiare minacce sempre più sofisticate, mentre l’adozione dell’intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi industriali. Oltre che la crescita delle infrastrutture critiche richiedono competenze nuove e una visione strategica ampia. BV Tech sta investendo proprio in questa direzione, con soluzioni che integrano sicurezza, resilienza, analisi dei dati e tecnologie emergenti.

La nomina di Pelaz Pérez si aggiunge a un CdA già composto da figure di alto profilo come Raffaele Boccardo, Petter Johnsson, Gianpiero Lenza, Antonella Lucarelli, Silvia Mignatti e Stefano Perrone. Un board che unisce competenze industriali, finanziarie e tecnologiche, costruito per accompagnare BV Tech nella sua prossima fase di sviluppo.