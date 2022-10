Busy Bees Italia chiama Walter Del Monte

Busy Bees Italia ha nominato Walter Del Monte, nuovo Chief Executive Officer. Manager esperto e aperto al cambiamento, Del Monte succede a Federica Ortalli. Metterà la sua ventennale esperienza nel mercato italiano e internazionale al servizio dell’offerta educativa zero sei anni in Italia.

Tutto il gruppo Inglese e lo staff Italiano conta sulle sue capacità per guidare e migliorare i punti di forza dell’organizzazione dei 33 centri infanzia distribuiti in quattro regioni d’Italia. “E’ un onore far parte di Busy Bees, azienda leader nel settore dei servizi per l’infanzia”. Ha detto Del Monte. “non vedo l’ora di lavorare con i miei nuovi colleghi e il consiglio di amministrazione internazionale”.

Il gruppo internazionale Busy Bees, che ha sede nello Staffordshire, Regno Unito, punta sull’Italia, consapevole di avere, oggi più che mai, un team di professionisti che possono trasformare questa crescita in valore per la collettività. Da sempre i primi passi contano in Busy Bees Italia e i progetti per il futuro non mancano.

Boileplate – Busy Bees Group

Il primo centro per l’infanzia Busy Bees nasce nel 1983 a Lichfield, con il sogno di dare ad ogni bambino “The best start in life”. Oggi, dopo 35 anni, Busy Bees è il più grande gruppo inglese che si prende cura dei bambini nella fascia d’età zero sei anni. 55,000 Bambini e famiglie vivono l’esperienza Busy Bees in 10 nazioni e 4 continenti. La missione primaria e l’impegno quotidiano di Busy Bees verso la prima infanzia continua ad essere la priorità aziendale.

Dal 2015 Busy Bees ha iniziato a espandere la sua presenza a livello internazionale attraverso acquisizioni e nuove aperture: 2013: Singapore e Malesia, 2017: Canada, 2018: Australia, 2019: Vietnam, Irlanda, Stati Uniti e Italia.